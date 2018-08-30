С 1 сентября в Беларуси вырастут зарплаты у педагогов и медиков. Какие ещё ожидаются изменения в бюджетной сфере

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Новости Беларуси. С 1 сентября вырастут зарплаты у педагогов и медиков. По поручению Президента правительством подготовлен соответствующий проект постановления Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, увеличение заработной платы ожидается во всех бюджетных сферах. И грядущее сентябрьское повышение – лишь первый этап социальной программы по улучшению благосостояния белорусов.







Первыми из бюджетников повышение зарплат на собственном кошельке прочувствует работники образования и здравоохранения. Уже с 1 сентября их реальные доходы вырастут за счет повышения тарифных ставок, окладов и доплат.









Так, например, педагогам (включая профессорско-преподавательский состав) и помощникам воспитателей оклады повысят на 20 %. Врачи и медсестры получат доплаты в размере 20 и 13 % соответственно. Провизоров, фармацевтов, физиков, химиков, биологов ждет повышение в размере от 40 до 100 %. И это только первый шаг. За повышением оплаты труда стоит большая планомерная работа. О том, что врачи, учителя должны получать достойную зарплату, Александр Лукашенко говорил не раз. От чиновников глава государства требовал реальных действий. Основная задача – обеспечить достойный уровень жизни людей.

Назначая новое правительство, Президент в очередной раз акцентировал внимание: во главе угла – благополучие белорусов. Финансовое в том числе.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо подтянуть в этом году самые низкооплачиваемые слои (нянечки в детских садах, медсестры и нянечки в больницах, которые носятся с детьми и с нами, когда мы приболеем, люди культуры, социального обслуживания). Самые те, которые на дне находятся. Их надо сегодня подтягивать выше.

В декабре 2017 года зарплаты поднимали медицинским работникам с низким уровнем дохода. Это в первую очередь санитарки и младший медицинский персонал. Тогда же увеличили выплаты и некоторым категориям врачей. Но даже при этом оклады все еще не дотягивали до запланированных показателей: быть не ниже 80 % от средней зарплаты по стране. Нынешнее решение ситуацию исправит. Шаг второй сделают ровно через месяц. С 1 октября для всех работников бюджетной сферы вырастет тарифная ставка первого разряда.



