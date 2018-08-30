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«Я всегда стремился быть первым. Мне говорили – выскочка». 7 цитат Иосифа Кобзона о жизни и профессии

30 августа 2018 13:03
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Новости России. 30 августа не стало народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Исполнитель скончался на 81 году жизни.

Долгое время артист боролся с онкологией. В конце июля Кобзон попал в больницу.

Певец является одним из самых известных российских исполнителей. На его песнях выросло несколько поколений. В репертуаре Иосифа Давыдовича было несколько тысяч песен.

Мы собрали цитаты легендарного певца и вспомнили, о чем он рассказывал в интервью нашему телеканалу.

О возрасте и супруге, с которой они прожили вместе 47 лет. «Я никогда не задавался вопросом по поводу возраста и бытия в этом возрасте.

Сейчас мне 3 раза по 25, я не ощущаю этого возраста. Меня поддерживает все время жизнь. Мне композиторы все равно предлагают новые сочинения. У меня вырастают внуки, которые создают мне жизненную ауру, которые меня заставляют быть молодым. У меня любимая жена, которая меня дважды спасала от смерти и которая заставляет меня все время быть в строю. Она у меня всегда молодая и всегда красивая».

«Я всегда стремился быть первым. Мне говорили – выскочка». 7 цитат Иосифа Кобзона о жизни и профессии-1

О преемниках. «Не нужны повторения Кобзона. Каждое время должно рождать своих кумиров, своих исполнителей, своих любимых певцов и певиц».

О Беларуси. «Вы знаете, все города ухожены. Минск очень любят жители, я так думаю, потому что Минск всегда восхищал меня своей чистотой, организованностью, тем, что фасады зданий всегда в ухоженном виде. Мне очень нравятся широкие улицы».

В 9 лет Иосиф Кобзон выступил перед Сталиным: неизвестные факты из жизни певца (читать далее). 

«Я всегда стремился быть первым. Мне говорили – выскочка». 7 цитат Иосифа Кобзона о жизни и профессии-4

О любимом виде спорта. «В юности занимался боксом в Днепропетровске. Был чемпионом города и чемпионом Украины среди юношей в первом среднем весе. Вот оставил свою привязанность. Моя супруга знает о том, что если в телевизионной сетке есть бокс, то я обязательно буду смотреть».

О стремлениях. «Я всегда стремился быть первым. Мне говорили – выскочка. Да не выскочка, просто хотелось быть первым, не хотелось отставать, не хотелось быть позади».

«Я всегда стремился быть первым. Мне говорили – выскочка». 7 цитат Иосифа Кобзона о жизни и профессии-7

О переговорах с террористами «Норд-Оста». «Я не считал это подвигом. Тогда очень многие депутаты пришли на Дубровку с просьбой использовать их в переговорах. Все дело в том, что сами боевики не хотели ни с кем разговаривать. Я рассчитывал на узнаваемость и на то, что я с 1964 года носил высокое звание Заслуженного артиста Чечено-Ингушской АССР. И я знал менталитет людей, которые захватили Дубровку. Поэтому я совершенно спокойно к этому отнесся».

В большом интервью программе «Простые вопросы» заслуженный артист Российской Федерации, куплетист Михаил Вашуков рассказывал о том, как он выступал в горячих точках вместе с Иосифом Кобзоном.

«Звонит Иосиф Давыдович и говорит, что: «Ребята, встречаемся во «Внуково» в 11 часов». Мы садились, когда в самолёт уже, он говорит: «Летим туда-то. Пока дома ничего не говорите. Потом вернётесь – расскажете». Мы были и в Чечне, во всех горячих точках практически – где был Кобзон, там были и мы». 

# Некролог # Культура # Иосиф Кобзон # Нелли Кобзон # Фотофакт

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