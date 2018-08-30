«Я всегда стремился быть первым. Мне говорили – выскочка». 7 цитат Иосифа Кобзона о жизни и профессии

Новости России. 30 августа не стало народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Исполнитель скончался на 81 году жизни.

Долгое время артист боролся с онкологией. В конце июля Кобзон попал в больницу.

Певец является одним из самых известных российских исполнителей. На его песнях выросло несколько поколений. В репертуаре Иосифа Давыдовича было несколько тысяч песен.

Мы собрали цитаты легендарного певца и вспомнили, о чем он рассказывал в интервью нашему телеканалу.

О возрасте и супруге, с которой они прожили вместе 47 лет. «Я никогда не задавался вопросом по поводу возраста и бытия в этом возрасте.

Сейчас мне 3 раза по 25, я не ощущаю этого возраста. Меня поддерживает все время жизнь. Мне композиторы все равно предлагают новые сочинения. У меня вырастают внуки, которые создают мне жизненную ауру, которые меня заставляют быть молодым. У меня любимая жена, которая меня дважды спасала от смерти и которая заставляет меня все время быть в строю. Она у меня всегда молодая и всегда красивая».