Что было: Бабич вместо Сурикова/ Агрофаки откроют в школах

День посла

В Беларуси – новый российский посол. Александр Суриков отработал в нашей стране более 12 лет. Но ему уже под 80, собрался домой. Владимир Путин назначил на эту должность Михаила Викторовича Бабича, члена партии «Единая Россия», работавшего до назначения полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Мы не возражали. Напутствуя нового посла перед дорогой в Минск, Путин напомнил ему, что Беларусь является членом ОДКБ и ЕАЭС, что мы строим «совершенно особый формат – Союзное государство». Подчеркнул, что Бабичу придется заниматься не только дипломатической работой, но и экономической сферой. И это логично, потому что больше всего вопросов между странами возникает именно в экономике. Хоть Беларусь и Россия – братские страны, мы строим Союзное государство, но медом здесь не намазано. В отношениях в основном хорошо, но бывают и споры, как между близкими родственниками. На днях в Сочи Александр Григорьевич сказал Владимиру Владимировичу, что проблемы не накапливаются, но они есть. Тот не возражал. Нетрудно вспомнить калийную историю, всего 5 лет прошло. Периодически возникают споры о цене на газ, поставках нефти и пошлинах. В последние годы на поверхности отношений между соседями «молочные войны», проблемы с поставками в Россию мяса и мясных изделий, овощей и фруктов. Предшественнику Бабича как-то удавалось корректно участвовать в этих временных разборках. Сказывался житейский и дипломатический опыт Сурикова. Как будет вести себя новичок, покажет время. Но задачу перед ним Путин поставил достаточно конкретную – довести товарооборот между странами до 50 миллиардов долларов. Сегодня же представитель нашего МИДа выразил надежду, что новый посол сможет более эффективно и оперативно решать вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере.

P.S. Ни за что российские чиновники не хотят называть нашу страну так, как называем ее мы и как начертано в Конституции. Не хотят, и всё тут. Даже в официальной стенограмме встречи Путина с Бабичем, опубликованной на кремлевском сайте, пишут то «Белоруссия», то «Беларусь». Такая вот небрежность. Небрежность ли? В тексте указа Президента России о назначении посла тоже читаем «Бе-ло-рус-сия»...

Первый раз в агрокласс

Водители, не забудьте: с 25 августа ездим со светом. Это значит, каникулам конец, детям пора в школу. В какую школу придут они в этом сентябре? Что нового придумали для них реформаторы образования? В мое время, например, ученикам запрещали пользоваться шариковыми ручками, когда они только появились. И мы носили в специальных мешочках стеклянные чернильницы и писали в тетрадях ручками с вставными перьями «Пионер» или «Звездочка». Первые были лучше – не так царапали. Теперь времена другие. Человечество развивается, и образование нуждается в реформах. Это естественно. Но насколько оправданно так часто, как это делается у нас, вводить в учебный процесс разного рода новации? Родители чуть ли не каждое лето беспокоятся не только о том, где и с кем так поздно гуляет их ребенок, но и новом учебном годе. Они уже знают: за реформами в образовании у нас дело не станет. В этом году – опять «новый подход». Сегодня в Минске на форуме педагогических работников первый замминистра образования Ирина Старовойтова сообщила, что в школах появятся аграрные классы. В июле министерство утвердило учебную программу факультативного 140-часового занятия «Введение в аграрные профессии» для учащихся 10-11-х классов. Она призвана сформировать у школьников интерес к сельскому труду, ознакомить с технологиями сельхозпроизводства и другими аграрными особенностями. На Витебщине, например, уже с 1 сентября планируют открыть 24 аграрных факультатива (агрофака – ред.).

А что нового было в прошедшие несколько лет? Давайте попробуем перечислить! Переписывание программ трогать не будем. Дело это деликатное, но все – таки объективно необходимое. А вот надо ли было заставлять родителей шить детям одинаковую форму? От затеи отказались. Теперь достаточно, чтобы одежда школьника была выдержана в деловом стиле. Чтобы пойти в 5-й класс гимназии, ребенок должен был сдавать экзамены. Потом решили, что не надо. Даже дискуссия развернулась: а нужны ли вообще эти гимназии. Ввели начало уроков с 9.00, но многие родители вынуждены приводить в школу детей намного раньше: самим на работу надо успеть. Ввели шестой школьный день. Учителя ломают головы, чем занять пришедших. А ведь чтобы хорошо работать, нужно отдыхать, в том числе и от частых новаций. И учителям, и родителям, и детям.

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В.Д.