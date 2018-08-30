«Это видео можно смотреть вечно»: Никита Джигурда спел вместе с белорусской группой «Дрозды»

Новости Беларуси. На днях лидер группы «Дрозды» Виталий Карпанов разместил у себя на странице в Instagram ролик с Никитой Джигурдой.
«Никита Джигурда, предложил свой вариант песни «Не танцую» группы «Дрозды»», – написал Виталий.
В 13-секундном ролике Карпанов и Джигурда спели припев упомянутой песни. Однако последняя строчка была изменена, что и стало изюминкой видео.
«...потому что я Джигурда!», – закончил припев артист.
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