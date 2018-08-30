«Это видео можно смотреть вечно»: Никита Джигурда спел вместе с белорусской группой «Дрозды»

«...потому что я Джигурда!», – закончил припев артист.

В 13-секундном ролике Карпанов и Джигурда спели припев упомянутой песни. Однако последняя строчка была изменена, что и стало изюминкой видео.

Новости Беларуси. На днях лидер группы «Дрозды» Виталий Карпанов разместил у себя на странице в Instagram ролик с Никитой Джигурдой.

К настоящему времени видео посмотрели более 3,5 тысяч раз, а также под публикацией оставлено множество комментариев.

«Ничего себе, а как вы его выловили?»,

«Огооонь, это гораздо лучше, чем все эти скандалы и бла-бла»,

«Это видео можно смотреть вечно. Залипательно!»,

«Вот это по красоте. Одобрям-с!».

Летом 2018 года мы рассказывали о малой родине Виталия Карпанова.