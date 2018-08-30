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«Это видео можно смотреть вечно»: Никита Джигурда спел вместе с белорусской группой «Дрозды»

30 августа 2018 08:13
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Новости Беларуси. На днях лидер группы «Дрозды» Виталий Карпанов разместил у себя на странице в Instagram ролик с Никитой Джигурдой.  

«Никита Джигурда, предложил свой вариант песни «Не танцую» группы «Дрозды»», – написал Виталий.  

В 13-секундном ролике Карпанов и Джигурда спели припев упомянутой песни. Однако последняя строчка была изменена, что и стало изюминкой видео.  

«...потому что я Джигурда!», – закончил припев артист.  

Похищение мороженого, акробатические трюки и бегство от доберманов: Карпанов, Ярмоленко и Левчик сняли совместный ролик  

«Это видео можно смотреть вечно»: Никита Джигурда спел вместе с белорусской группой «Дрозды»-1

Фото: instagram.com/vkarpanov  

К настоящему времени видео посмотрели более 3,5 тысяч раз, а также под публикацией оставлено множество комментариев.  

«Ничего себе, а как вы его выловили?»,  

«Огооонь, это гораздо лучше, чем все эти скандалы и бла-бла»,  

«Это видео можно смотреть вечно. Залипательно!»,  

«Вот это по красоте. Одобрям-с!».  

Летом 2018 года мы рассказывали о малой родине Виталия Карпанова. 

«Вот эта сцена, на которой я вышел первый раз перед нашими жителями» (здесь подробнее).  

# Звезды # калейдоскоп # Виталий Карпанов # Никита Джигурда

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