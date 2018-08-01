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Лига чемпионов. БАТЭ переиграл ХИК со счетом 2:1

01 августа 2018 18:55
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Новости Беларуси. БАТЭ успешно преодолел барьер второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Неделей ранее, в Борисове, белорусский клуб разошелся безголевым миром с финским ХИКом. А в выездной игре, прошедшей сегодня, борисовчане добились успеха. Все мячи были забиты в первом тайме. Гости открыли счет после автогола Рафиньи, затем цель поразил Стасевич. Финны в долгу не остались и отличились еще до перерыва. Но больше, как ни бились, счет изменить не смогли. 2:1 БАТЭ идет дальше. Следующий соперник – азербайджанский «Карабах».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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