Лига чемпионов. БАТЭ переиграл ХИК со счетом 2:1

Новости Беларуси. БАТЭ успешно преодолел барьер второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Неделей ранее, в Борисове, белорусский клуб разошелся безголевым миром с финским ХИКом. А в выездной игре, прошедшей сегодня, борисовчане добились успеха. Все мячи были забиты в первом тайме. Гости открыли счет после автогола Рафиньи, затем цель поразил Стасевич. Финны в долгу не остались и отличились еще до перерыва. Но больше, как ни бились, счет изменить не смогли. 2:1 БАТЭ идет дальше. Следующий соперник – азербайджанский «Карабах».