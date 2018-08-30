«Мы нормально взаимодействовали с народом и руководством Беларуси». Александр Суриков подвёл итоги своей дипмиссии в Беларуси

﻿﻿﻿Новости Беларуси. У Беларуси и России есть различные интересы, но они никогда не противоречат друг другу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил 30 августа на встрече с Александром Суриковым по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Президент поблагодарил Посла за работу и усилия по укреплению отношений между государствами. Александр Лукашенко подарил Александру Сурикову вырезанную из дерева карту Беларуси

Вырезанная из дерева карта Беларуси – подарок от Президента Александра Лукашенко Александру Сурикову. Миссия дипломата в Беларуси завершается. И, судя по общению, воспоминания о ней останутся самыми теплыми. Да и срок работы – внушительный.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я только что разговаривал с президентом России. Мы определились, когда мы встретимся в широком составе: руководство, правительство и так далее. И я ему сказал, что мы встречаемся с Сан Санычем Суриковым, и я высказал свою точку зрения по поводу его работы. Говорит: «Очень рад, что так высоко ценишь работу нашего посла». В Беларуси Суриков с 2006 года. За это время стал не просто одним из самых узнаваемых дипломатов, а человеком, ассоциирующимся и со строительством белорусско-российского Союзного государства.

«Я очень благодарен, Сан Саныч»: Александр Лукашенко встретился с Александром Суриковым по случаю завершения его дипмиссии в Беларуси Сегодня Союзное государство Беларуси и России реализует около 40 экономических, социальных программ и проектов. Огромную роль в выстраивании таких отношений играют дипломаты. И то, насколько они погружены в специфику страны, в которой работают, часто – залог успешного сотрудничества двух государств.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:

Была обычная нормальная жизнь. Я с удовольствием и без всяких околичностей каждую субботу посещал Комаровский рынок, мне это нравилось просто-напросто – не только с той точки зрения, чтобы что-то купить, хотя меня там все знали, но и с точки зрения, какие цены, как люди себя чувствует и трак далее. Для меня это очень нужное дело.

В посольстве России последняя пресс-конференция Александра Сурикова шла больше более часа. На нее он приехал сразу после Дворца Независимости. Дальше – скорый путь домой – в Россию.