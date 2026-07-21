Школьник из Витебска отправится к Северному полюсу – пообщались с Тихоном Корнеенко

Ледокол отправляется. Казалось бы, где Беларусь, а где Северный полюс? Теперь нас связывает учащийся витебской гимназии № 1 имени Жореса Алферова.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Тихон Корнеенко, учащийся гимназии № 1 Витебска имени Ж.И. Алферова.
Юлия Самусенко, ведущая:
Как ты попал на конкурс? Как он проходил? Мы знаем, что было достаточно большое количество участников, конкуренция высокая.
Тихон Корнеенко, учащийся гимназии № 1 Витебска имени Ж.И. Алферова:
На самом деле, о конкурсе я знаю уже достаточно давно. Несколько лет назад в экспедиции побывал вместе с ребятами очень популярный блогер и популяризатор науки Ян Топлес. Он снял такой очень масштабный ролик о самой экспедиции, также о технологиях атомного ледокола, об Арктике. Он меня очень сильно заинтересовал всей этой темой. Я решил тоже принять участие в отборе в экспедицию.
Александр Стасевич, ведущий:
Наша страна одна из самых активных – 464 заявки было подано. Не было страшно?
Тихон Корнеенко:
На самом деле, страшно, конечно, было. Больше было такое волнение, предвкушение, что если пройду, как круто, экспедиция, один шанс на всю жизнь такой. Если не пройду, конечно, обидно будет. Важно собрать себя в руки, чтобы этот страх не помешал твоему успешному участию.
Юлия Самусенко:
Маршрут и дата отправления уже известны. Ты решил уже, чем будешь заниматься в круизе?
Тихон Корнеенко:
Что касается даты маршрута, мы отправляемся из Мурманска 4 августа и приезжаем 13 августа. Маршрут в целом классический, как для всех арктических экспедиций. Из Мурманска мы отправляемся на сам Северный полюс. Далее на обратной дороге от Северного полюса мы останавливаемся на Земле Франца-Иосифа и уже возвращаемся в Мурманск. Во время нашей экспедиции, так как интернета нет на Северном полюсе, у нас будет обширная образовательная программа. В ней задействованы сотрудники «Росатома», Мурманского арктического университета. Также иностранные специалисты, которые работают в сотрудничестве с «Росатомом». Они будут рассказывать нам много интересного по тем сферам, которые проверялись у нас на этапах отбора. Также все время экспедиции будет направлено на то, чтобы мы ближе знакомились с участниками. Налаживали не только дружеские, возможно, какие-то рабочие связи, чтобы в дальнейшем реализовывать совместные инициативы в атомной сфере.
Подробности в видео.