Школьник из Витебска отправится к Северному полюсу – пообщались с Тихоном Корнеенко

Ледокол отправляется. Казалось бы, где Беларусь, а где Северный полюс? Теперь нас связывает учащийся витебской гимназии № 1 имени Жореса Алферова. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Тихон Корнеенко, учащийся гимназии № 1 Витебска имени Ж.И. Алферова. Юлия Самусенко, ведущая:

Как ты попал на конкурс? Как он проходил? Мы знаем, что было достаточно большое количество участников, конкуренция высокая.

Тихон Корнеенко, учащийся гимназии № 1 Витебска имени Ж.И. Алферова:

На самом деле, о конкурсе я знаю уже достаточно давно. Несколько лет назад в экспедиции побывал вместе с ребятами очень популярный блогер и популяризатор науки Ян Топлес. Он снял такой очень масштабный ролик о самой экспедиции, также о технологиях атомного ледокола, об Арктике. Он меня очень сильно заинтересовал всей этой темой. Я решил тоже принять участие в отборе в экспедицию. Александр Стасевич, ведущий:

Наша страна одна из самых активных – 464 заявки было подано. Не было страшно? Тихон Корнеенко:

На самом деле, страшно, конечно, было. Больше было такое волнение, предвкушение, что если пройду, как круто, экспедиция, один шанс на всю жизнь такой. Если не пройду, конечно, обидно будет. Важно собрать себя в руки, чтобы этот страх не помешал твоему успешному участию. Юлия Самусенко:

Маршрут и дата отправления уже известны. Ты решил уже, чем будешь заниматься в круизе?