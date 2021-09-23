Нападающий Артем Милевский завершает футбольную карьеру

Новости Беларуси. Нападающий Артем Милевский объявил о завершении карьеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Послужной список его достаточно широк.

Милевский – обладатель Кубка Беларуси и трех Суперкубков. Футболист получил трофеи в составе брестского «Динамо». Также в копилке футболиста три чемпионства Украины, четыре Кубка и три Суперкубка.