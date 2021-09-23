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Нападающий Артем Милевский завершает футбольную карьеру

23 сентября 2021 20:29
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Новости Беларуси. Нападающий Артем Милевский объявил о завершении карьеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Послужной список его достаточно широк.  

Нападающий Артем Милевский завершает футбольную карьеру-1

Милевский – обладатель Кубка Беларуси и трех Суперкубков. Футболист получил трофеи в составе брестского «Динамо». Также в копилке футболиста три чемпионства Украины, четыре Кубка и три Суперкубка. 

Нападающий Артем Милевский завершает футбольную карьеру-4

В 2006 году он стал четвертьфиналистом чемпионата мира. 

# Футбол Беларуси # Артём Милевский # Фотофакт

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