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Стал известен состав участников Кубка Минска – предсезонного турнира КХЛ

21 июля 2026 11:12
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Стал известен окончательный состав участников предсезонного хоккейного турнира Кубок Минска, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Борьбу за трофей поведут шесть коллективов. Наш флагман будет выступать в группе с «Металлургом» и «Шанхайскими драконами». Второе трио составили «Сочи», «Сибирь» и «Адмирал». Предварительные поединки состоятся 13 и 15 августа, спустя еще два дня разыграют итоговые места. Кроме Кубка Минска, «зубры» планируют выступить на Кубке мэра Москвы. Соревнования запланированы на конец августа.

# Хоккей Беларуси

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