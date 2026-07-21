Прямой эфир

В странах НАТО возник дефицит сырья для производства артснарядов

21 июля 2026 11:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В странах НАТО возник дефицит сырья для производства артснарядов-0

В странах-участницах Североатлантического альянса наблюдается нехватка хлопка, который требуется в ходе изготовления взрывчатого вещества для боеприпасов, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

В материале указано, что для производства нитроцеллюлозы, задействованной при изготовлении взрывчатого вещества для большинства современных боеприпасов, необходим так называемый хлопковый пух. Вопрос запасов хлопка – одна из самых больших проблем для НАТО в процессе стремления увеличить запасы боеприпасов для противостояния растущей мощи России и Китая.

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
ООН: удары по складам Wildberries могут быть расценены как военное преступление
21 июля 2026 11:16

ООН: удары по складам Wildberries могут быть расценены как военное преступление

10 человек погибли при обрушении тоннеля в Индии
21 июля 2026 11:01

10 человек погибли при обрушении тоннеля в Индии

ВС России взяли под контроль Волоховское в Харьковской области
21 июля 2026 10:56

ВС России взяли под контроль Волоховское в Харьковской области