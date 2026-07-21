В странах НАТО возник дефицит сырья для производства артснарядов

В странах-участницах Североатлантического альянса наблюдается нехватка хлопка, который требуется в ходе изготовления взрывчатого вещества для боеприпасов, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

В материале указано, что для производства нитроцеллюлозы, задействованной при изготовлении взрывчатого вещества для большинства современных боеприпасов, необходим так называемый хлопковый пух. Вопрос запасов хлопка – одна из самых больших проблем для НАТО в процессе стремления увеличить запасы боеприпасов для противостояния растущей мощи России и Китая.

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