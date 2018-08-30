Первокурсникам БГУ выдадут студенческие билеты, совмещенные с банковской картой

Новости Беларуси. Электронный студенческий билет, совмещенный с банковской картой, впервые получат в 2018 году первокурсники БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новинка – разработка центра информационных технологий вуза. По формату обычная пластиковая карта одновременно служит студенту документом и платежным инструментом. Билет-карта позволит пройти в корпуса университета, пользоваться библиотекой, а также получать стипендию, проводить безналичные расчеты, в том числе и в мобильном банкинге.