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Первокурсникам БГУ выдадут студенческие билеты, совмещенные с банковской картой

30 августа 2018 12:53
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Новости Беларуси. Электронный студенческий билет, совмещенный с банковской картой, впервые получат в 2018 году первокурсники БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новинка – разработка центра информационных технологий вуза. По формату обычная пластиковая карта одновременно служит студенту документом и платежным инструментом. Билет-карта позволит пройти в корпуса университета, пользоваться библиотекой, а также получать стипендию, проводить безналичные расчеты, в том числе и в мобильном банкинге.

Первокурсникам БГУ выдадут студенческие билеты, совмещенные с банковской картой-1

На одном бесконтактном микрочипе нового студенческого совмещены средство идентификации и платежное приложение. Документы получат около 5000 студентов и магистрантов.

# БГУ # общество # Фотофакт

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