Что было: 5 забавных сведений о Яблочном спасе/ Европейский футбол: играют не все

Что для нас Яблочный спас

В воскресенье – Яблочный спас. Синоптики обещают нам на этот день тепло + 25 и легкий дождик. Вполне комфортная погода для праздника. Но какой бы она ни была, наши предки славяне всегда отмечали это важное народно-христианское событие. Чем они занимались на Яблочный спас? Несли в церкви все, что вырастили в поле и на грядках, для освящения. Девушки ели освященные яблоки и заговорами приваживали женихов. А в это время их мамы пекли яблочные пироги, блины и всякое такое. Некоторые сельчане шли на кладбища и клали фрукты на могилы родственников. Ну, а к вечеру, наевшись яблок и пирогов, собирались все за селом провожать с песнями закат солнца. И заметьте: никто не работал. Мы собрали для вас 5 забавных сведений о традициях Яблочного спаса, которые соблюдали наши предки и где-то бытуют сегодня.

1. Считается, что нельзя кушать яблоки этого урожая до их освящения, особенно женщинам. Оказывается, во-первых, древние имели в виду виноград, а про яблоки придумали позже северные славяне, в садах которых виноград не рос. Во-вторых, причем здесь женщины? Якобы детям, которых они, к несчастью, потеряли, будет плохо на небесах. На самом деле, Типикон (церковный устав) не прописывает никакой связи между поеданием яблок женщинами и их ушедшими чадами.

2. Предки были уверены, что если в этот день на руку дважды сядет муха, то весь год человеку будет сопутствовать удача. Супер! В мухах в нашей белорусской природе недостатка нет. Как их приманить, тоже не проблема. Запоминайте! Обмакиваем палец правой руки в мед (наверняка у каждого найдется баночка после Медового спаса), мажем тыльную сторону левой руки и ждем. Не сомневайтесь: совсем скоро ваша сладкая рука станет аэродромом для этих двукрылых носителей счастья.

3. Наши предки не слушали прогнозы погоды Белгидромета. Они не знали, что такое оранжевый уровень опасности. Однако в день Яблочного спаса, идя в церковь освящать корзину фруктов, они вглядывались в небо и сами делали прогноз. Как славяне определяли погоду на будущее? Да очень просто: если день сухой, – осень будет сухая; если капает сверху, – будет с дождями. А если день сухой и ярко светит солнце, – зима будет суровая.

4. Нельзя в этот день убивать насекомых и прогонять их. Начнем с того, что убивать, это каждый знает, в любом случае – грех. Если непонятно, как этот запрет относится к Яблочному спасу, читай пункт 2. А как же комары? Вам каждый энтомолог скажет, что комар – тоже насекомое, значит, на него должны распространяться древние традиции всех братских славянских народов.

5. Ну, о том, что в любой религиозный праздник не рекомендуется работать, знают все, даже молодежь. Яблочный спас – не исключение. Запрещено выполнять любую домашнюю работу по дому: шить, убирать в квартире, строить дачу. Собирать урожай, печь пироги, жарить блины с яблоками можно. Ну, собрали яблоки, поели пироги. Что будем дальше делать, праздник ведь? И тут нам древние говорят: выпивать нельзя, закусывать мясом, яйцами нельзя. А еще и развлекаться нехорошо. Выходит, остается одно: идти за город и с песнями провожать закат солнца.

Футбол с настроением и без

Таких футбольных новостей из Питера не ожидал никто. Что бы там ни было, а счет 8:1 не в нашу пользу шокировал как фанатов минского «Динамо», так и каждого белоруса, мало-мальски интересующегося футболом. А ведь был такой всеобщий восторг после игры в Минске! Даже то, что фанаты «Зенита» устроили перед матчем шумо-дымовое представление по улицам города и позже сломали сидения на обновленном столичном стадионе, не испортило победного настроения белорусских граждан. Счет 4:0 был для них подарком. Пропустив в гостях 8 голов, 3 из которых забил Артем Дзюба, наши динамовцы потеряли шансы выйти в следующий квалификационный раунд Лиги Европы.

Такая же участь в тот же вечер постигла и брестское «Динамо». Несмотря на то, что дома команда одолела кипрский «Аполлон» 1:0, она проиграла по сумме матчей 1:4. Брестчане, увы, тоже оказались за воротами Лиги Европы. Марадоне, который, поговаривают, вскоре появится в городе над Бугом, останется наблюдать за подопечными только в домашнем первенстве. Так что красивый европейский футбол мы будем ждать от БАТЭ и его соперников. Клуб продолжает борьбу в квалификации плей-офф Лиги чемпионов. Если борисовчане проиграют ПСВ из Эйндховена – 24-кратному чемпиону Голландии, Лига Европы никуда от белорусских болельщиков не убежит.

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В.Д.