Александр Лукашенко о встрече с Владимиром Путиным: «Ничего конспиративного и тайного в этих переговорах не было»

Президенты обсудили вопросы, касающиеся развития двустороннего сотрудничества и взаимодействия в различных интеграционных форматах, проблематику международной повестки дня. Что же касается предстоящих переговоров, то они будут посвящены известным проблемам, которые больше всего касаются правительств наших государств. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал Президент.

Состоявшиеся сочинские переговоры прошли в конструктивном ключе. Главный посыл встречи президентов – Россия была, есть и будет стратегическим партнером Беларуси, отношения между странами – дружескими, а общение двух лидеров как было, так и остается теплым и искренним. Да, старые проблемы у Минска и Москвы есть, но они не накапливаются, а новые не появляются.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Переговоры действительно прошли в очень хорошей, дружеской, как раньше говорили, атмосфере. У нас действительно очень дружеская была атмосфера. И поверьте, ничего конспиративного и тайного в этих переговорах не было. И если вдруг какие-то вопросы появились, я готов на них ответить.

Самое важное было то, что мы договорились с президентом России о том, что буквально в ближайшие несколько дней мы найдем возможность в своих графиках, особенно у него, поскольку я тут взял паузу небольшую – мне проще. У него очень напряженный график, действительно так, вы это видите, и он сейчас будет в Сибири длительное время. А после этих визитов в регионы России мы встретимся в широком формате – это было его предложение, Владимира Владимировича Путина. Прежде сего, расширимся за счет наших представителей правительств. Он в курсе, что у нас новое правительство, естественно. Он предложил: «Слушай, давай мы встретимся в ближайшее время или здесь, в Сочи, или в Москве (для меня все равно, где, единственное – на час лёта больше) и обсудим проблемы, которые больше всего касаются правительств России и Беларуси – известные проблемы».

Еще раз обнаружили, что вопросы правительств, и они должны решать эти вопросы. Но коль уж на нас выведены они, надо принимать решение. Поэтому ничего нового, как я вам вначале сказал, новых вопросов проблемных, к счастью, у нас не появилось, и они накапливаются. Но это старые вопросы, по которым, может быть, и нам надо принимать решения. И предложение Путина о том, что мы должны это сделать в присутствии членов правительства и премьер-министров (он это подчеркнул) – это действительно была такая договоренность.

И я еще раз хочу сказать: мы такое решение приняли после обсуждения блока международных проблем. Мы – близкие государства. Над нами, наверное, еще довлеет то советское прошлое, когда мы жили вместе, когда мы просто друг другу могли в глаза говорить то, что думаем. Плюс наше славянское нутро. Поэтому у нас очень близкие отношения. И в силу этой близости наших отношений мы высказываемся абсолютно открыто, даже по личным каким-то вопросам.

Казалось бы, это личное, даже пресс-секретари это боятся упоминать. Нет, мы, обсуждая те или иные вопросы, говорим об этом открыто. Средства массовой информации, услышав это, вот эту открытость (утечки разные бывают), они кричат о том, что не просто шероховатости – заискрило между президентами и беда! И начинаются разного рода выдумки и размышления. Да нет, по-разному, форма у нас абсолютно разная, порой просто семейная. Мы, как родные люди, обсуждаем вопросы и в глаза друг другу об этом говорим.

В интервью нашим коллегам с телеканала «Беларусь 1» Александр Лукашенко затронул и горячую тему последних дней – назначение нового посла России в Беларуси Михаила Бабича.

Александр Лукашенко высказался о назначении Михаила Бабича послом в Беларуси