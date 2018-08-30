Александр Лукашенко подарил Александру Сурикову вырезанную из дерева карту Беларуси

Новости Беларуси. Во время встречи с Александром Суриковым Президент вручил ему подарки. Среди них – вырезанная из дерева карта Беларуси с достопримечательностями.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Где-нибудь повесишь. Будешь идти мимо стенки – вспомнишь.
«Я очень благодарен, Сан Саныч»: Александр Лукашенко встретился с Александром Суриковым по случаю завершения его дипмиссии в Беларуси
Белорусско-российские отношения находятся на высоком уровне с точки зрения всех возможных направлений. Россия – основной торговый партнер нашей страны. По итогам взаимного товарооборота за первые шесть месяцев он составил 17,5 миллиардов долларов.