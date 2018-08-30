Александр Лукашенко подарил Александру Сурикову вырезанную из дерева карту Беларуси

Новости Беларуси. Во время встречи с Александром Суриковым Президент вручил ему подарки. Среди них – вырезанная из дерева карта Беларуси с достопримечательностями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Где-нибудь повесишь. Будешь идти мимо стенки – вспомнишь.