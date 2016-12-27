Александр Глеб впервые стал отцом
Новости Беларуси. Пополнение в семье белорусского футболиста Александра Глеба. Несколько часов назад 35-летний спортсмен впервые стал отцом. Супруга Светлана подарила Александру дочь.
Светлана рожала в Минске, в том же роддоме, что и Дарья Домрачева (здесь подробнее). Мама и малышка чувствуют себя хорошо. Глеб счастлив, сейчас он находится рядом с семьей.
Новость о рождении дочери стала приятным сюрпризом для фанатов Глеба. О том, что Александр и Светлана станут родителями, знали лишь близкие друзья пары.
Александр и Светлана Глеб. Источник фото: instagram.com/svetlgleb/
Для Александра это первый ребенок, у Светланы есть взрослая дочь от предыдущего брака. Девушка живет вместе с ними.
Источник фото: instagram.com/alexgleb/
Напомним, Александр и Светлана узаконили отношения минувшим летом (больше фото здесь). Первое время пара скрывала отношения: не хотели лишних глаз. А потом в Сети Александр все чаще стал публиковать совместные фотографии, сопровождая их сердечками, смайликами и милыми комментариями...