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Александр Глеб впервые стал отцом

27 декабря 2016 11:21
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Новости Беларуси. Пополнение в семье белорусского футболиста Александра Глеба. Несколько часов назад 35-летний спортсмен впервые стал отцом. Супруга Светлана подарила Александру дочь.

Светлана рожала в Минске, в том же роддоме, что и Дарья Домрачева (здесь подробнее). Мама и малышка чувствуют себя хорошо. Глеб счастлив, сейчас он находится рядом с семьей.

Новость о рождении дочери стала приятным сюрпризом для фанатов Глеба. О том, что Александр и Светлана станут родителями, знали лишь близкие друзья пары.

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Александр и Светлана Глеб. Источник фото: instagram.com/svetlgleb/

Для Александра это первый ребенок, у Светланы есть взрослая дочь от предыдущего брака. Девушка живет вместе с ними.

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Источник фото: instagram.com/alexgleb/

Напомним, Александр и Светлана узаконили отношения минувшим летом (больше фото здесь). Первое время пара скрывала отношения: не хотели лишних глаз. А потом в Сети Александр все чаще стал публиковать совместные фотографии, сопровождая их сердечками, смайликами и милыми комментариями...

# Футбол # Фотофакт # Александр Глеб

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