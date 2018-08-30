«Я очень благодарен, Сан Саныч»: Александр Лукашенко встретился с Александром Суриковым по случаю завершения его дипмиссии в Беларуси

Новости Беларуси. Интересы Беларуси и России никогда не противоречат друг другу. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 30 августа на встрече с Александром Суриковым по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я прекрасно понимаю, что такое посол, и что он все равно является человеком относительно несвободным. Он представляет точку зрения руководства страны, прежде всего – президента. Но, тем не менее, как русский человек, как человек, который немало прожил в той единой стране – мне это очень нравилось и я это очень ценю – Сан Саныч всегда видел Беларусь не как чужую. Поэтому я и говорю: Беларусь твоя тоже, точно так, как и многих белорусов.

Я знаю официальную точку зрения посла России в Беларуси и знаю его внутреннее состояние, когда он говорит о русских, белорусах. Я думаю, наши позиции совпадают. Да, у нас есть различные интересы. Но думаю, что никогда не противоречили белорусские России, а российские интересы – Беларуси. И я не зря сказал о том, что ангел-хранитель для Беларуси Россия, точно так, как для России – Беларусь, не смотря на разницу в величине. Это не имеет в данном случае никакого значения.

Поэтому я очень благодарен, Сан Саныч, за то, что ты сделал для наших отношений. Эта страница останется в истории значимым событием – ваша работа здесь. И дай бог, чтобы те послы, которые будут здесь работать, смогли повторить именно то, что сделал посол Суриков, посол Российской Федерации в Беларуси. Если будет так, я буду только доволен.