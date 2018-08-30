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Финберг о Кобзоне: «Он любил нашу Беларусь, вы даже не представляете как»

30 августа 2018 14:22
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Новости Беларуси. На 81-м году ушел из жизни народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон. Много лет певец мужественно боролся с онкологическим заболеванием. Последние дни его жизнь поддерживал аппарат искусственной вентиляции легких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финберг о Кобзоне: «Он любил нашу Беларусь, вы даже не представляете как»-1

На 81 году ушёл из жизни народный артист СССР Иосиф Кобзон

За свою карьеру Иосиф Давыдович выпустил полсотни альбомов. «Я люблю тебя жизнь», «Смуглянка», «Старый клен» – среди его песен и военные, и лирические, но неизменно берущие за душу. Артист всегда отмечал в интервью свое трепетное отношение к Беларуси. С Могилева начал юбилейный тур в 2012 году, а два года назад дал в Минске бесплатный концерт ко Дню Победы.

Финберг о Кобзоне: «Он любил нашу Беларусь, вы даже не представляете как»-4

Михаил Финберг, народный артист Беларуси, художественный руководитель Национального академического концертного оркестра:
Мне посчастливилось с ним провести в Москве множество концертов. И вы знаете, каждый концерт – я не думаю, что его возможно будет когда-то забыть. Потому что это разговор с любовью о своей родине, о своей стране. Он любил нашу Беларусь, вы даже не представляете как. Я сегодня случайно вспомнил, как он исполнял песню про Неман. Он создал настоящую историю советской песни.

Финберг о Кобзоне: «Он любил нашу Беларусь, вы даже не представляете как»-7

«Я всегда стремился быть первым. Мне говорили – выскочка». 7 цитат Иосифа Кобзона о жизни и профессии

Кроме таланта Иосифа Кобзона отличала необыкновенная отзывчивость. Он был депутатом Госдумы России, известным своей принципиальностью и человечностью. Помогал и коллегам по цеху, и простым людям. Отправился на переговоры к террористам во время захвата заложников в театре на Дубровке. И до последнего не расставался со сценой и с музыкой. «Не стало целой эпохи», – с такими словами сегодня скорбят миллионы поклонников его творчества.

# Некролог # Культура # Михаил Финберг # Фотофакт

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