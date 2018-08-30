Финберг о Кобзоне: «Он любил нашу Беларусь, вы даже не представляете как»

Новости Беларуси. На 81-м году ушел из жизни народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон. Много лет певец мужественно боролся с онкологическим заболеванием. Последние дни его жизнь поддерживал аппарат искусственной вентиляции легких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 81 году ушёл из жизни народный артист СССР Иосиф Кобзон За свою карьеру Иосиф Давыдович выпустил полсотни альбомов. «Я люблю тебя жизнь», «Смуглянка», «Старый клен» – среди его песен и военные, и лирические, но неизменно берущие за душу. Артист всегда отмечал в интервью свое трепетное отношение к Беларуси. С Могилева начал юбилейный тур в 2012 году, а два года назад дал в Минске бесплатный концерт ко Дню Победы.

Михаил Финберг, народный артист Беларуси, художественный руководитель Национального академического концертного оркестра:

Мне посчастливилось с ним провести в Москве множество концертов. И вы знаете, каждый концерт – я не думаю, что его возможно будет когда-то забыть. Потому что это разговор с любовью о своей родине, о своей стране. Он любил нашу Беларусь, вы даже не представляете как. Я сегодня случайно вспомнил, как он исполнял песню про Неман. Он создал настоящую историю советской песни.