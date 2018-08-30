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На 81 году ушёл из жизни народный артист СССР Иосиф Кобзон

30 августа 2018 11:29
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Новости России. Печальная новость пришла из Москвы: на 81 году ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Кобзон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В памяти целых поколений он останется не только выдающимся исполнителем, но и общественным и политическим деятелем. В последние годы Иосиф Кобзон боролся с онкологическим заболеванием. 20 июля его госпитализировали в тяжелом состоянии (подробнее здесь).

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# Некролог # общество # Иосиф Кобзон

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