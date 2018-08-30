На 81 году ушёл из жизни народный артист СССР Иосиф Кобзон

Новости России. Печальная новость пришла из Москвы: на 81 году ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Кобзон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В памяти целых поколений он останется не только выдающимся исполнителем, но и общественным и политическим деятелем. В последние годы Иосиф Кобзон боролся с онкологическим заболеванием. 20 июля его госпитализировали в тяжелом состоянии (подробнее здесь).

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