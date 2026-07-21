«Международный Минский триатлон-2026» – какие новшества ожидают участников фестиваля

«Международный Минский триатлон-2026» объявляет о масштабной трансформации. С 24 по 26 июля состоится не просто соревнование, а фестиваль циклических видов спорта. В нем найдется место каждому – от дошкольника до железного атлета. О том, что ждет участников и гостей, какие новинки подготовили организаторы и почему триатлон становится доступным для всех, поговорим с нашими гостями. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Михайлова, мастер спорта международного класса по конькобежному спорту и Дмитрий Толкачев, председатель Белорусской федерации триатлона, чемпион мира по зимнему триатлону. Александр Стасевич, ведущий:

Теперь из «Минского триатлона» это превратилось в фестиваль циклических видов спорта – это значит расширение?

Дмитрий Толкачев, председатель Белорусской федерации триатлона, чемпион мира по зимнему триатлону:

Триатлон в целом достаточно сложный циклический вид спорта. Тяжело человеку сразу освоить три вида спорта – плавание, велосипед, бег. Поэтому мы решили проводить соревнования по нескольким видам спорта, которые в том числе являются составляющими триатлона. Поэтому на «Минском триатлоне» в этом году будет не только сам триатлон из трех составляющих, отдельно пройдут забеги, отдельно пройдут заплывы на открытой воде. Я уверен, что из участников, которые примут в какой-то одной дисциплине в этом году, на следующий год уже родятся новые триатлонисты. В целом идет развитие и популяризация. Илья Нечаев, ведущий:

Какие советы вы дадите начинающим спортсменам, которые захотят принять участие в таком масштабном фестивале?