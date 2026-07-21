«Международный Минский триатлон-2026» – какие новшества ожидают участников фестиваля
«Международный Минский триатлон-2026» объявляет о масштабной трансформации. С 24 по 26 июля состоится не просто соревнование, а фестиваль циклических видов спорта. В нем найдется место каждому – от дошкольника до железного атлета. О том, что ждет участников и гостей, какие новинки подготовили организаторы и почему триатлон становится доступным для всех, поговорим с нашими гостями.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Михайлова, мастер спорта международного класса по конькобежному спорту и Дмитрий Толкачев, председатель Белорусской федерации триатлона, чемпион мира по зимнему триатлону.
Александр Стасевич, ведущий:
Теперь из «Минского триатлона» это превратилось в фестиваль циклических видов спорта – это значит расширение?
Дмитрий Толкачев, председатель Белорусской федерации триатлона, чемпион мира по зимнему триатлону:
Триатлон в целом достаточно сложный циклический вид спорта. Тяжело человеку сразу освоить три вида спорта – плавание, велосипед, бег. Поэтому мы решили проводить соревнования по нескольким видам спорта, которые в том числе являются составляющими триатлона. Поэтому на «Минском триатлоне» в этом году будет не только сам триатлон из трех составляющих, отдельно пройдут забеги, отдельно пройдут заплывы на открытой воде. Я уверен, что из участников, которые примут в какой-то одной дисциплине в этом году, на следующий год уже родятся новые триатлонисты. В целом идет развитие и популяризация.
Илья Нечаев, ведущий:
Какие советы вы дадите начинающим спортсменам, которые захотят принять участие в таком масштабном фестивале?
Татьяна Михайлова, мастер спорта международного класса по конькобежному спорту:
В любом случае, если это прямо человек, который никогда не занимался видом спорта, я бы посоветовала в первую очередь начать с медицинского обследования, чтобы ты понимал, что тебе можно этим заниматься. То есть это основа основ, без этого никуда. Ты должен с уверенностью садиться на велосипед, выходить на пробежку. То есть это минимальный комплекс какой-то обследований. Тогда уже с полной уверенностью начинать вовлекаться в этот вид спорта. Здесь на самом деле так как три дисциплины, конечно, было бы здорово посоветоваться с каким-то профессионалом – есть много клубов различных. Самому начинать сложно, можно допустить много ошибок, таких как даже покупка инвентаря для трех видов спорта, которые входят в триатлон. Поэтому сначала надо разобраться и понять, что к чему. С головой прямо не кидаться – я триатлет, надо все обдуманно сделать.
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