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Белорусы стали больше тратить на непродовольственные товары и оплату услуг, меньше – на продукты питания

30 августа 2018 16:40
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Новости Беларуси. Белорусы постепенно меняют свои потребительские приоритеты. Доля трат на питание во втором квартале уменьшилась, а на непродовольственные товары и оплату услуг – увеличилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В структуре расходов доля питания снизилась примерно на 2,5 % и занимает около 40 %. Немногим более трети бюджета идет на покупку непродовольственных товаров. Заметно больше стали тратить на предметы домашнего обихода и бытовую технику. Оплата различных услуг в сравнении с аналогичным периодом 2017 года растет в пределах процента и составляет примерно четверть расходов.

Белорусы стали больше тратить на непродовольственные товары и оплату услуг, меньше – на продукты питания-1

# Государственный бюджет Беларуси # общество # Фотофакт

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