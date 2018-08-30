Белорусы стали больше тратить на непродовольственные товары и оплату услуг, меньше – на продукты питания

Новости Беларуси. Белорусы постепенно меняют свои потребительские приоритеты. Доля трат на питание во втором квартале уменьшилась, а на непродовольственные товары и оплату услуг – увеличилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В структуре расходов доля питания снизилась примерно на 2,5 % и занимает около 40 %. Немногим более трети бюджета идет на покупку непродовольственных товаров. Заметно больше стали тратить на предметы домашнего обихода и бытовую технику. Оплата различных услуг в сравнении с аналогичным периодом 2017 года растет в пределах процента и составляет примерно четверть расходов.