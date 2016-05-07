Иосиф Кобзон поздравил минчан и гостей столицы с 9 мая концертом на площадке у Дворца спорта

Новости Беларуси. Многочисленное количество зрителей собрал 7 мая концерт на площадке у Дворца спорта. Поздравить минчан и гостей столицы приехал народный артист России Иосиф Кобзон.

Любимый многими певец исполнил для белорусов свои хиты и шлягеры военных лет. Со сцены звучали знакомые мелодии и слова благодарности.

К слову, в Беларусь артист приехал не один, а вместе с лауреатами всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки». Вместе с Иосифом Кобзоном они дарили минчанам и гостям столицы свои музыкальные поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иосиф Кобзон, Народный артист СССР:

Подвиги начались на белорусской земле, подвиги начались в героическом Бресте, где я много раз бывал, и продолжились по всей Беларуси. Поэтому я счастлив, что в самый канун праздника я имею возможность вместе с детьми приехать в гостеприимный Минск, поклониться Беларуси и сказать ей: пусть Беларусь, которая по сей день защищает интересы мира против войны, чтобы народ Беларуси жил благополучно.

На праздничный концерт могли свободно попасть все желающие. Минчане тепло приветствовали российских гостей. Ведь произведения, которые звучали со сцены, были близки и понятны каждому.

Белорусы:

Для меня это большой праздник, потому что я человек советской закалки, советского воспитания. Для меня это очень значимо, потому я здесь. И услышать Кобзона для меня просто как бальзам на душу.

Наши родственники погибли во время войны. Мы любим эти песни.