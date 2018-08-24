Михаил Бабич назначен послом России в Беларуси

В его биографии – служба в воздушно-десантных войсках, работа в корпорации Антей, которую Бабич возглавлял на протяжении нескольких лет, депутатская деятельность в Госдуме. В последнее время он был полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе.