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Михаил Бабич назначен послом России в Беларуси

24 августа 2018 08:51
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Новости Беларуси. Российскую дипмиссию в Беларуси возглавил Михаил Бабич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Бабич назначен послом России в Беларуси-1

В его биографии – служба в воздушно-десантных войсках, работа в корпорации Антей, которую Бабич возглавлял на протяжении нескольких лет, депутатская деятельность в Госдуме. В последнее время он был полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе.

Михаил Бабич назначен послом России в Беларуси-4

Вместе с должностью посла Михаил Бабич будет совмещать пост специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь.

# Послы в Беларуси # Михаил Бабич # Фотофакт

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