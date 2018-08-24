Михаил Бабич назначен послом России в Беларуси

Новости Беларуси. Российскую дипмиссию в Беларуси возглавил Михаил Бабич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Российскую дипмиссию в Беларуси возглавил Михаил Бабич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В его биографии – служба в воздушно-десантных войсках, работа в корпорации Антей, которую Бабич возглавлял на протяжении нескольких лет, депутатская деятельность в Госдуме. В последнее время он был полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе.
Вместе с должностью посла Михаил Бабич будет совмещать пост специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь.