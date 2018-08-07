Что было: Американский режиссер снял кино о Беларуси/ Дети в окнах

«Хрусталь» покоряет киноманов

Белорусское кино понемногу радует нас своими новинками. Недавно в интервью программе «Неделя» директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский подкрепил надежду, сказав, что «до конца года мы запустим 3-4 игровых фильма». Очень хорошо. Страна замерла в ожидании. А пока государственная киностудия обещает нам премьеры, мы с гордостью узнаем об отечественных работах, не имеющих отношения к средствам республиканского бюджета. Из последних – фильм «Хрусталь» Дарьи Жук. Съемки проходили в Беларуси. Главный герой – девушка-диджей, мечтавшая уехать в Америку, но волею судьбы оказавшаяся в белорусской провинции. Фильм получился правдивым во всех отношениях. Так его оценивают те, кто смотрел. А как иначе: Дарья – режиссер из США, но родилась она и выросла в Беларуси. В одном из интервью она призналась, что, несмотря на 20 лет жизни за океаном, очень хорошо помнит свое минское детство, даже самолет в школьном дворе.

Премьера фильма состоится в Минске 29 августа. А до этого картина поучаствовала в фестивалях в Карловых Варах, Паличе (Сербия), Одессе. В Украине «Хрусталь» получил Гран-при «Золотой Дюк». Стало известно, что в середине августа он будет представлен на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге. Приглашения пришли также от организаторов 20 международных кинофорумов.

Опять ребенок выпал из окна

В Белоозерске 4-летняя девочка залезла на подоконник открытого окна, оперлась на москитную сетку и вместе с ней выпала. Мы можем говорить: жарко, люди открывают окна, а дети любят в них смотреть и по неосторожности попадают в плохие истории. И таких эпизодов новостные порталы подбрасывают нам немало – чуть ли не каждый день.

– Дома были все. Никто из взрослых не заметил, как 3-летний ребенок взобрался со стула на подоконник, там зацепился за горшок с комнатным растением и… Это случилось в Кобрине.

– В Узденском районе сразу трое детишек оказались под окном своего дома с травмами.

– 11-летний ребенок в Витебске упал с балкона многоэтажного дома и погиб.

Родители этих малышей – зачастую вполне приличные люди, семьи в большинстве своем не находятся, как пишут в протоколах, «в социально опасном положении». Все они способны понимать рекомендации спасательных служб: не оставляйте детей без присмотра, оборудуйте окна фиксаторами…

Увы, выводы делают не все, что и приводит к бедам. А случаются и другие примеры с детьми. Помню сообщение, как в Гомельском районе 5-месячный ребенок застрял между батареями, получил ожоги и умер. В минувшее воскресенье в Горках годовалый мальчик выпил кислоту, налитую в бутылку из-под минералки. Госпитализирован с ожогами пищевода и полости рта. Жарко было? Пить хотел?

Но не жара причиной тому, что дети становятся инвалидами или гибнут. Виноваты взрослые, которые неохотно реагируют на советы врачей, спасателей, общаются больше с гаджетами, чем со своими чадами.

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В.Д.