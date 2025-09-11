Если белорусское, значит, качественное – Кочанова о популярности нашего детского питания за рубежом

Качество продукции белорусских предприятий становится их визитной карточкой. Так, наше детское питание завоевывает новых поклонников за рубежом. Недавно нашу продукцию смогли оценить представители зарубежной делегации в ходе Белорусско-Узбекского женского бизнес-форума. Сегодня с работой одного из ведущих отечественных производителей ознакомилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам 2024-го показатели экспорта здесь увеличились почти на треть. Готовятся открывать новые рынки. В чем секрет успеха белорусской продукции – узнавала Алина Мычко.

От росточка до баночки – таков главный принцип этого предприятия. Собственные сады площадью 200 гектаров – вот гарантия качества. Производственные линии обеспечиваются только лучшим отечественным сырьем. На выходе – продукция высшего класса: в ассортименте более 150 наименований, от соков и пюре до овощей в вакуумной упаковке. Ежегодно здесь выпускают свыше 15 тысяч тонн готовой продукции.

Павел Жук, главный инженер предприятия по производству детского питания и соковой продукции:

Предприятие в прошлом году заготовило 4 тысячи тонн яблок. Все это перерабатываем себе на будущее. И на продажу также делаем пюре-полуфабрикат. Также деятельностью основной является кабачок у нас тоже. Это первый прикорм для детей. Сами выращиваем, также заготавливаем от населения. Делаем соки прямого отжима из яблока. Наше детское питание распробовали и за рубежом. За 2024 год экспортные поставки Клецкого предприятия приблизились к отметке в 2,5 миллиона долларов. На карте экспорта – Россия, Китай, многие страны Европы и СНГ.

Екатерина Балухо, заместитель директора по коммерческим вопросам предприятия по производству детского питания и соковой продукции:

Наша продукция качественная, безопасная, подходит под все необходимые параметры. Последние два года по объемам реализации, также по выпуску продукции мы только растем. Например, за последний год при реализации в торговые сети мы приросли на 20 %. Мощности предприятия позволяют производить еще больше продукции. Так, например, мы можем произвести 130 тысяч штук пюре в мягкой упаковке для детей раннего возраста в сутки, 160 тысяч штук пюре в стеклянной баночке, а также 200 тысяч штук в сутки сока в 200 миллилитров. Помимо торговых сетей, мы предлагаем свою продукцию в школы, а также детские сады. Вкус и качество нашего детского питания высоко оценили гости Белорусско-Узбекского женского бизнес-форума. Наши партнеры выразили желание видеть эти товары на полках своих магазинов. Проложить торговые пути и помочь наладить взаимовыгодные связи – в силах Совета Республики.