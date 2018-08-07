Краткий путеводитель по Минску – для туристов из Австралии: «трехминутный гид» опубликован на крупнейшем портале континента

Новости Беларуси. В своей статье австралийский автор рассказывает о наиболее интересных достопримечательностях Минска, дает советы: где переночевать и познакомиться с кухней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В своей статье австралийский автор рассказывает о наиболее интересных достопримечательностях Минска, дает советы: где переночевать и познакомиться с кухней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также это чистый и современный город с модными кафе, барами и галереями. Журналист также делится впечатлениями от посещения Музея истории Великой Отечественной войны и «Страны мини». Непременно советует посетить Большой театр оперы и балета, прогуляться по Октябрьской площади, а за продуктами съездить на Комаровский рынок.
Издание также напоминает, что Минск готовится к проведению Европейских игр 2019-го года. Но учитывая безвизовый режим, и сейчас для австралийцев – отличное время, чтобы побывать в Беларуси.