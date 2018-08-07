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Краткий путеводитель по Минску – для туристов из Австралии: «трехминутный гид» опубликован на крупнейшем портале континента

07 августа 2018 13:39
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Новости Беларуси. В своей статье австралийский автор рассказывает о наиболее интересных достопримечательностях Минска, дает советы: где переночевать и познакомиться с кухней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Краткий путеводитель по Минску – для туристов из Австралии: «трехминутный гид» опубликован на крупнейшем портале континента -1

Также это чистый и современный город с модными кафе, барами и галереями. Журналист также делится впечатлениями от посещения Музея истории Великой Отечественной войны и «Страны мини». Непременно советует посетить Большой театр оперы и балета, прогуляться по Октябрьской площади, а за продуктами съездить на Комаровский рынок.

Краткий путеводитель по Минску – для туристов из Австралии: «трехминутный гид» опубликован на крупнейшем портале континента -4

Издание также напоминает, что Минск готовится к проведению Европейских игр 2019-го года. Но учитывая безвизовый режим, и сейчас для австралийцев – отличное время, чтобы побывать в Беларуси.

Краткий путеводитель по Минску – для туристов из Австралии: «трехминутный гид» опубликован на крупнейшем портале континента -7

# Беларусь-Австралия # общество # Фотофакт

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