Краткий путеводитель по Минску – для туристов из Австралии: «трехминутный гид» опубликован на крупнейшем портале континента

Новости Беларуси. В своей статье австралийский автор рассказывает о наиболее интересных достопримечательностях Минска, дает советы: где переночевать и познакомиться с кухней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также это чистый и современный город с модными кафе, барами и галереями. Журналист также делится впечатлениями от посещения Музея истории Великой Отечественной войны и «Страны мини». Непременно советует посетить Большой театр оперы и балета, прогуляться по Октябрьской площади, а за продуктами съездить на Комаровский рынок.