Обещают ещё деревянный пирс и мангалы. Комфортный пляж появился в Копыльском районе

Новости Беларуси. Отдохнуть с комфортом. На Копыльщине разрешенных для купания мест стало больше. Теперь их три – совсем недавно свой пляж появился в зоне отдыха «Островок», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Еще в 2017 году он был в упадке да и вода не соответствовала нормам. Благоустройством занимались около полугода: вырубили избыток кустов, расчистили спуск в воду и вывезли мусор. Работы велись во время субботников.

Помогают строители, работники местной социальной службы, сельсовета и лесгаса. Активное участие приняли и сами жители района. Сейчас в распоряжении отдыхающих скамейки, беседки, кабинки для переодевания и оснащен туалет.

Сергей Шарупич, директор коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Докторовичи»:

На сегодняшний день у нас продолжается благоустройство. Мы занимаемся ограждением купальной зоны от дороги, которая идет в лес. Чтобы не дай бог, там какие несчастные случаи, пожары или еще что-то, чтобы могла проехать спецтехника. Устанавливаются необходимые таблички для привлечения народа о соблюдения чистоты и порядка. Санстанция провела пробу воды, ОСВОД провели исследования дна. Здесь все чисто, все разрешено. Народа тут очень много, иногда в выходные дни доходит до того, что негде машину поставить.