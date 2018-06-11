«Беларусьфильм» поменяет подходы к производству картин

Новости Беларуси. Об этом 11 июня сообщили на Национальной киностудии. Речь идёт о новой модели создания продукта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, решение о работе над проектом будет приниматься с учётом предварительного мониторинга. В частности, на предмет интереса зрителей, прокатной истории. А также коммерческих перспектив.

Отечественная «фабрика грёз» делает ставку на более тесную работу с дистрибьюторами и кооперацию. Среди ключевых партнёров – страны СНГ, Восточной Европы и Азии. На неделе «Беларусьфильм» презентует 5 своих картин на кинофестивале стран ШОС в Китае.

Владимир Карачевский, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Хочется, чтобы каждый фильм, который мы снимаем, находил свою аудиторию и был востребован. Чтобы здесь был постоянный творческий кинопроизводящий процесс. Возможно это подтолкнет наших специалистов государственных студий к другому подходу кинопроизводства.