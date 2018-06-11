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«Беларусьфильм» поменяет подходы к производству картин

11 июня 2018 19:10
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Новости Беларуси. Об этом 11 июня сообщили на Национальной киностудии. Речь идёт о новой модели создания продукта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларусьфильм» поменяет подходы к производству картин-1

Так, решение о работе над проектом будет приниматься с учётом предварительного мониторинга. В частности, на предмет интереса зрителей, прокатной истории. А также коммерческих перспектив.

«Беларусьфильм» поменяет подходы к производству картин-4

Отечественная «фабрика грёз» делает ставку на более тесную работу с дистрибьюторами и кооперацию. Среди ключевых партнёров – страны СНГ, Восточной Европы и Азии. На неделе «Беларусьфильм» презентует 5 своих картин на кинофестивале стран ШОС в Китае.

«Беларусьфильм» поменяет подходы к производству картин-7

Владимир Карачевский, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Хочется, чтобы каждый фильм, который мы снимаем, находил свою аудиторию и был востребован. Чтобы здесь был постоянный творческий кинопроизводящий процесс. Возможно это подтолкнет наших специалистов государственных студий к другому подходу кинопроизводства.

«Беларусьфильм» поменяет подходы к производству картин-10

Сейчас «Беларусьфильм» готовит сразу несколько проектов. Среди них – биографическая лента о Янке Купале, приключенческий фильм «Авантюры Пранциша Вырвича». Также зритель скоро увидит полнометражную анимационную работу о Беловежской пуще. Картину с планами выхода в мировой прокат снимут совместно с польскими аниматорами.

# Беларусьфильм # Культура # Владимир Карачевский # Фотофакт

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