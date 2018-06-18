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Как защитить ребёнка от падения из окна? Рекомендации представителя МЧС

18 июня 2018 10:05
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По стране прокатилась волна тревожных сообщений о детских травмах и гибели, связанной с раскрытыми окнами. Два года назад была похожая ситуация. Сейчас все – от педагогов до производителей мебели и фурнитуры – ломают голову, как избежать подобных трагедий.   

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

В чём же причина такого большого количества инцидентов, связанных с детьми, которые за последнее время прокатились по нашей стране? 

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Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Это связано с тем, что они остаются одни или без присмотра. Сейчас наступил долгожданный период каникул и направляем внимание взрослых на то, что детский досуг должен быть спланированным, потому что именно взрослые отвечают за детей.

Как защитить ребёнка от падения из окна? Рекомендации представителя МЧС-1

Для того, чтобы исключить эти случаи, ребенок должен быть постоянно под присмотром, также, возможно, установить детские замки, которые исключают возможность ребенком самому открывать окно. Ну, конечно, злую сторону играет москитная сетка. Родители должны понимать, что, все-таки, окно должно быть закрытым и проветривать, полностью открывать только тогда, когда ребенка нет дома или он с родителем в другой комнате. Ребенок должен быть за руку вместе с вами, потому что вы можете отвернуться, задуматься и, к сожалению, наступают непоправимые последствия.

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Как защитить ребёнка от падения из окна? Рекомендации представителя МЧС-4

Когда устанавливается детский замок, то исключается возможность открывания ребенком окна самостоятельно. Но если таких замков нет, то мы говорим о том, что проветривание должно быть микро и, конечно, исключить возможность ребенка достать ручку. Это убрать всевозможную мебель и исключить возможность того, что он сам пододвинет тумбочку, стол. Это достаточно проблематично, поэтому, если вы устанавливаете детский замок, вы обезопасите своего ребенка.

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Как защитить ребёнка от падения из окна? Рекомендации представителя МЧС-7

Что еще представляет собой опасность для ребенка? Как предотвратить трагедию? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# МЧС Беларуси # общество # Анастасия Швайбович # Фотофакт

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