Как защитить ребёнка от падения из окна? Рекомендации представителя МЧС

По стране прокатилась волна тревожных сообщений о детских травмах и гибели, связанной с раскрытыми окнами. Два года назад была похожая ситуация. Сейчас все – от педагогов до производителей мебели и фурнитуры – ломают голову, как избежать подобных трагедий.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

В чём же причина такого большого количества инцидентов, связанных с детьми, которые за последнее время прокатились по нашей стране?

Совет от МЧС родителям: «Опуститься на уровень зрения и посмотреть, что может представлять опасность для ребёнка»

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Это связано с тем, что они остаются одни или без присмотра. Сейчас наступил долгожданный период каникул и направляем внимание взрослых на то, что детский досуг должен быть спланированным, потому что именно взрослые отвечают за детей.