Кристина Дмитрук вышла в четвертьфинал турнира в Португалии

Кристина Дмитрук продолжает успешное выступление на теннисном турнире в Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во втором круге «челленджера» наша спортсменка одолела представительницу США Эшли Лахей, которая уступает землячке в планетарном топе.

Стартовый сет остался за соотечественницей с уверенным результатом 6:2, во второй партии удача была уже на стороне оппонентки, в третьем и решающем отрезке белоруска вернула инициативу себе, доминировала на корте и оказалась сильнее – 6:3. Победа, а вместе с ней и пропуск в следующий раунд соревнований. Встреча продлилась два часа и семнадцать минут. За выход в полуфинал Кристина Дмитрук поспорит со спортсменкой из России Алиной Корнеевой.