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Фильм «Хрусталь» белорусского режиссера Дарьи Жук взял Гран-при на Одесском кинофестивале

22 июля 2018 12:02
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Новости Беларуси. «Золотой Дюк» и 10 тысяч евро. С такими призами с Одесского кинофестиваля вернется белорусский режиссер Дарья Жук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее фильм «Хрусталь» взял Гран-при престижного форума.

Напомним, что ленту планируется номинировать на премию «Оскар». Она снята интернациональной командой в нашей стране. Совместное производство кинокомпаний Беларуси, США, Германии и России на одесском фестивале высоко оценило зрительское жюри.

«У него не может быть американского конца – у нас не всегда индивидуум побеждает». Дарья Жук о фильме «Хрусталь»

# Кино # Кино # Фотофакт

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