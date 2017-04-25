Минск = Upstate New York. Что думают о столице Беларуси американцы?

Дарья Жук, режиссёр, сценарист в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

То, что происходило в 90-ые – это было фантастическое воодушевление.

Дарья Жук, режиссёр, сценарист:

Эйфория.

Ощущение эйфории или романтики. Вот сейчас эти люди испытывают разочарование или такое, скажем, похмелье и отрезвление?

Дарья Жук:

Какое-то отрезвление, но, мне кажется, что какое-то даже умиротворение, такой сладкий сон. Какое-то такое спокойствие подозрительное. Но я не знаю, с другой стороны, белорусы всегда были наблюдательными. Как-то мы понаблюдали, что происходит в одной стране, в другой стране, и как-то мы решили, что, по-моему, не всё так плохо. Вот какое у меня сложилось впечатление.

То есть, если тогда это была какая-то бунтарская эйфория, то сейчас оно просто такое всё устаканилось.

И, одновременно, скучнее, но как-то и комфортнее. Но Минск изменился – мне очень нравится город. Гораздо больше стал нравиться вот за последние несколько лет. То есть, мне тут очень комфортно. Когда приезжал мой американский друг, он сказал, что это, вообще, Upstate New York, что очень похоже на какой-то такой чудесный город, который мог бы быть в штате Нью-Йорк.