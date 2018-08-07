Жидкость находилась в бутылке от газировки. В Горках годовалый ребенок выпил кислоту для чистки труб

Новости Беларуси. 5 августа в Горках годовалый ребёнок выпил кислоту. Мальчика госпитализировали с химическими ожогами полости рта и пищевода.

Как сообщает СК, 31 июля родители пострадавшего чистили канализационные трубы с применением кислоты. Жидкость была налита в бутылку от напитка.

5 августа бабушка услышала резкий плач своего внука, в руках которого была бутылка с кислотой.

В Следственном комитете привели ещё два несчастных случая с детьми.

В городском посёлке Россь Волковысского района 11-летний мальчик во время игры с другими детьми взобрался на монумент. В определённый момент ребёнку стало плохо, он потерял равновесие и упал с высоты 2,5 метров. Несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести.

4 августа в Белоозёрске из окна третьего этажа выпала 4-летняя девочка. По информации следствия, дошкольница залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку. Сетка не выдержала, и ребёнок выпал из окна. Девочка получила многочисленные травмы.

По фактам инцидентов проводятся проверки.

Летом 2018 года в Столинском районе годовалый ребёнок выпил моющее средство.