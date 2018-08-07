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Жидкость находилась в бутылке от газировки. В Горках годовалый ребенок выпил кислоту для чистки труб

07 августа 2018 09:17
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Новости Беларуси. 5 августа в Горках годовалый ребёнок выпил кислоту. Мальчика госпитализировали с химическими ожогами полости рта и пищевода.  

Как сообщает СК, 31 июля родители пострадавшего чистили канализационные трубы с применением кислоты. Жидкость была налита в бутылку от напитка.  

5 августа бабушка услышала резкий плач своего внука, в руках которого была бутылка с кислотой.  

В Следственном комитете привели ещё два несчастных случая с детьми.  

В городском посёлке Россь Волковысского района 11-летний мальчик во время игры с другими детьми взобрался на монумент. В определённый момент ребёнку стало плохо, он потерял равновесие и упал с высоты 2,5 метров. Несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести.  

4 августа в Белоозёрске из окна третьего этажа выпала 4-летняя девочка. По информации следствия, дошкольница залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку. Сетка не выдержала, и ребёнок выпал из окна. Девочка получила многочисленные травмы.  

По фактам инцидентов проводятся проверки.  

Летом 2018 года в Столинском районе годовалый ребёнок выпил моющее средство.  

Малыша доставили в реанимацию – здесь подробнее.  

# Несчастный случай # происшествия

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