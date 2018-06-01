3-летний ребёнок выпал из окна пятого этажа в Кобринском районе

Новости Беларуси. В Брестской области устанавливаются обстоятельства падения ребенка из окна пятого этажа.
По информации УСК по Брестской области, 31 мая днем оперативно-дежурной службе отдела внутренних дел Кобринского райисполкома стало известно, что в медучреждение был доставлен 3-летний ребенок с различными травмами. Кроме него в квартире находились брат, сестра, мама и тетя.
Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:
Мать детей контроль за их поведением не осуществляла, находясь с ними в комнате, а тетя находилась на кухне.
Ребенок забрался на стол, следом на подоконник, где зацепился на горшок с комнатным растением и выпал из окна.
Пострадавший был доставлен в больницу.
Проводится проверка.
На минувшей неделе 4-летний мальчик выпал из окна в Гродно.
Пока взрослые отдыхали, дети оказались предоставлены сами себе – здесь подробнее.
В начале мая также в Брестской области годовалая девочка выпала из окна, когда ее мама отвлеклась всего на пару секунд (читать далее).