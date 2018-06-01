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3-летний ребёнок выпал из окна пятого этажа в Кобринском районе

01 июня 2018 15:48
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Новости Беларуси. В Брестской области устанавливаются обстоятельства падения ребенка из окна пятого этажа.

По информации УСК по Брестской области, 31 мая днем оперативно-дежурной службе отдела внутренних дел Кобринского райисполкома стало известно, что в медучреждение был доставлен 3-летний ребенок с различными травмами. Кроме него в квартире находились брат, сестра, мама и тетя.

Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:
Мать детей контроль за их поведением не осуществляла, находясь с ними в комнате, а тетя находилась на кухне.

Ребенок забрался на стол, следом на подоконник, где зацепился на горшок с комнатным растением и выпал из окна.

Пострадавший был доставлен в больницу.

Проводится проверка.

На минувшей неделе 4-летний мальчик выпал из окна в Гродно.

Пока взрослые отдыхали, дети оказались предоставлены сами себе – здесь подробнее.

В начале мая также в Брестской области годовалая девочка выпала из окна, когда ее мама отвлеклась всего на пару секунд (читать далее). 

# Падение с высоты # происшествия # Фотофакт

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