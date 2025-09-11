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Россия призывает Польшу задуматься о последствиях закрытия границы с Беларусью

11 сентября 2025 20:50
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Россия призывает Польшу задуматься о последствиях закрытия границы с Беларусью и в кратчайшие сроки пересмотреть свое решение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

Односторонние меры, принятые Польшей, могут существенно навредить международным партнерам, которые используют это направление для торговли. В результате политических решений властей Варшавы пострадают как предприниматели из стран, союзных Польше, так и сам национальный бизнес. По мнению российской стороны, закрытием пунктов пропуска на границе с Беларусью – польское руководство хочет оправдать линию на дальнейшую эскалацию напряженности в центре Европы.

# Международная политика # Россия

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