Силён ли по-прежнему госзаказ в кино? Мнение директора «Беларусьфильма»

Юлия Огнева, СТВ: Владимир Михайлович, вы занимали должность заместителя министра культуры. Насколько я понимаю, в числе вашего поля деятельности, также был и «Беларусьфильм». Многие Министерство культуры критикуют за излишнее влияние на «Беларусьфильм». В директорском кресле ваши позиции поменялись?

Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:

Я наверное не соглашусь, что Министерство культуры прям навязывает-навязывает. Очень многое зависит от инициативы снизу. Мы должны здесь внизу предлагать, какой-то более оптимальный вариант существования. Я считаю, что очень многое зависит от команды, от руководителя, от структуры, которая здесь существует, от системы. От того, насколько они могут существовать в современном мире и в реалиях рыночной экономики.

Поэтому я хочу поменять всю систему выпуска.Кроме того, при всем уважении к творцам, это не только удовлетворение личных амбиций, и просто обеспечить работой, проесть деньги. Я хочу понимать, какая дальнейшая судьба этого проекта. Не постфактум: возьмите, купите кто-нибудь. А на начальном этапе.

Какое кино смотрит новый директор «Беларусьфильма» и кто главный в съемочном процессе?