Силён ли по-прежнему госзаказ в кино? Мнение директора «Беларусьфильма»

Ведущая «Недели» ввзяла эксклюзивное инервью у директора «Беларусьфильма». Владимир Карачевский рассказал о госзаказах и на какие темы нужно ориентироваться в кино.
Директор «Беларусьфильма» высказал мнение о картине «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук
Ведущая «Недели» ввзяла эксклюзивное инервью у директора «Беларусьфильма». Владимир Карачевский рассказал о госзаказах и на какие темы нужно ориентироваться в кино.
Директор «Беларусьфильма» высказал мнение о картине «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук
Юлия Огнева, СТВ:
Владимир Михайлович, вы занимали должность заместителя министра культуры. Насколько я понимаю, в числе вашего поля деятельности, также был и «Беларусьфильм». Многие Министерство культуры критикуют за излишнее влияние на «Беларусьфильм». В директорском кресле ваши позиции поменялись?
Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:
Я наверное не соглашусь, что Министерство культуры прям навязывает-навязывает. Очень многое зависит от инициативы снизу. Мы должны здесь внизу предлагать, какой-то более оптимальный вариант существования. Я считаю, что очень многое зависит от команды, от руководителя, от структуры, которая здесь существует, от системы. От того, насколько они могут существовать в современном мире и в реалиях рыночной экономики.
Поэтому я хочу поменять всю систему выпуска.Кроме того, при всем уважении к творцам, это не только удовлетворение личных амбиций, и просто обеспечить работой, проесть деньги. Я хочу понимать, какая дальнейшая судьба этого проекта. Не постфактум: возьмите, купите кто-нибудь. А на начальном этапе.
Какое кино смотрит новый директор «Беларусьфильма» и кто главный в съемочном процессе?
Поэтому сейчас у меня на киностудии создан продюсерско-экспертный совет. В ближайшее время мы будем проводить уже первое заседание. Также при студиях будут работать продюсеры, которые будут изучать рынки, изучать темы, изучать необходимость участия в том или ином проекте. Государство может предложить тему, сделать госзаказ. На месте мы должны проводить анализ того, что сейчас может быть востребовано в мире. А не то что: «Сейчас надо спортивную тему». Ребята, всё, мы опоздали. Это уже было. Я не отрицаю того, что может быть, но вместе с тем, самим надо искать какие-то оригинальные темы.
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