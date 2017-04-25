«У него не может быть американского конца – у нас не всегда индивидуум побеждает». Дарья Жук о фильме «Хрусталь»

Дарья Жук, режиссёр, сценарист в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Мы, люди, выросшие, скажем, на постсоветском пространстве, просто славяне даже, и те люди, которые живут на Западе. Одни говорят, что мы – одинаковые, у нас одни и те же взгляды, одни и те же переживания в жизни. Другие говорят – нет, мы в силу столетней истории, столетней культуры, религии, традиций, которые откладываются и формируют даже этнос, всё равно всегда будем разными. Каков Ваш ответ?

Дарья Жук, режиссёр, сценарист:

Мы будем разными. Я склоняюсь к разности. И, как раз, в этом фильме, который я только что сняла, исследуется эта разность.

И мне было очень интересно снова погрузиться в нашу жизнь и наше пространство.

Потому что изначально я задумывала этот фильм, конечно, я хотела сделать хороший фильм на личные темы…