Роман Горбунов признан лучшим игроком дня КХЛ

Нападающий национальной сборной Беларуси Роман Горбунов признан лучшим игроком среды в Континентальной хоккейной лиге на основе голосования болельщиков и статистики, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, в этом сезоне форвард выступает за «Автомобилист». Накануне в поединке против «Ак Барса» он оформил дубль. Казанцы отличились первыми, а затем получили в свои ворота шесть шайб. Важную роль в разгроме сыграл соотечественник. Его результативные действия помогли «уральцам» одержать убедительную победу над соперниками – 6:3. По результатам опроса именно Горбунов больше всего запомнился болельщикам и набрал наибольшее количество голосов. Интересно, что по ходу встречи между игроками команд произошло три драки. В двух из них приняли участие Роман и еще один белорус Даниил Карпович.