«Диагностика» почвы – рассказываем, как современная наука помогает повысить плодородие полей
Поднять показатели урожайности и при этом сократить расходы на удобрение полей помогает современная наука. Все больше аграриев обращаются к технологиям агрохимического анализа почв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специальные группы проводят «диагностику» состояния плодородных слоев. Их задача – взять десятки тысяч проб, чтобы дать хозяйствам четкие рекомендации: куда, как и в каких количествах вносить удобрения, чтобы уже в следующем сезоне получить богатый урожай.
Алина Мычко погрузилась в точное земледелие.
По-медицински точный укол – и первая проба готова. Чтобы получить полную картину о состоянии этого поля и «поставить диагноз», таких нужно 25. Определить точки прокола с поправками на особенности ландшафта помогают современные технологии.
Максим Ясинский, директор ООО «Проба Бел»:
Мы загружаем в нашу программу контур поля. И в рамках этого контура дальше разбиваем этот контур на элементарные участки, с которых хотим взять пробу почвы. Потом строим трек отбора. Это либо диагональ, либо буквочка Z.
С одного поля специалист собирает около полукилограмма почвы. Этого достаточно для комплексного агрохимического анализа, который покажет, каких именно микроэлементов не хватает земле, чтобы приносить максимальный урожай.
Максим Ясинский:
Самая главная проблема почвы – это отсутствие баланса питательных веществ. Когда внесли чего-то много, что-то может блокировать другие элементы. И тогда это ухудшает урожайность. Если вносить точно столько, сколько надо, тогда все будет хорошо расти на поле.
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