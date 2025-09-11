«Диагностика» почвы – рассказываем, как современная наука помогает повысить плодородие полей

Поднять показатели урожайности и при этом сократить расходы на удобрение полей помогает современная наука. Все больше аграриев обращаются к технологиям агрохимического анализа почв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специальные группы проводят «диагностику» состояния плодородных слоев. Их задача – взять десятки тысяч проб, чтобы дать хозяйствам четкие рекомендации: куда, как и в каких количествах вносить удобрения, чтобы уже в следующем сезоне получить богатый урожай.