Из окна 6-го этажа в Минске выпала 4-летняя девочка

Новости Беларуси. Четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на шестом этаже многоэтажки. В момент, когда все произошло, в доме находились родители ребенка. Они ненадолго отвлеклись – малышка оперлась на москитную сетку и сорвалась вниз.

Медики диагностировали у ребенка перелом и легкие телесные повреждения.

По словам врачей, здоровье девочки вне опасности.

Алексей Климович, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Берегите детей. Не оставляйте их без присмотра когда у вас открыты окна. Часто люди считают, что если на окне натянута маскитная сетка, то их ребенку ничего не угрожает. Это заблуждение. Большинство маскитных сеток предназначены лишь для защиты от насекомых и легко рвутся при несильном нажатии рукой.