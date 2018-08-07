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За неправильный переход дороги – к психоаналитику, за кормление голубей – штраф. Реальные истории белорусских туристов

07 августа 2018 11:00
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Незнание не освобождает от ответственности. Поцеловался на вокзале во Франции, покормил голубей в Италии или пожевал жвачку в Сингапуре?

Отвечать придётся по всей строгости закона.

Ведь нарушение некоторых правил в других странах грозит туристу выговором, немалым штрафом или даже тюрьмой.

За неправильный переход дороги – к психоаналитику, за кормление голубей – штраф. Реальные истории белорусских туристов -1

Лариса Мершкова, юрист:
Туроператоры, турагенты, при заключении договора об оказании туристических услуг, обязаны проинформировать туриста об обычаях, обрядах, религии страны пребывания, куда направляется турист. О необходимости соблюдения каких-то местных законов, обрядах, также проинформировать о святынях, материальных историко-культурных ценностях этой страны.

Выдать памятку туристу.

Вероника путешествует уже давно: объездила около десяти стран и о памятке туристу слышит впервые.

За неправильный переход дороги – к психоаналитику, за кормление голубей – штраф. Реальные истории белорусских туристов -4

Ни о каких законах турагенты никогда не предупреждали, признаётся девушка. Сейчас историю своего зарубежного нарушения Вероника вспоминает со смехом, но год назад эмоции были совсем другими, хоть и получилось отделаться лишь лёгким испугом.

Вероника Гилевич:
Я была в Венеции, и у них там есть центральная площадь, на которой очень большое количество голубей. Которых, собственно, я и принялась сразу же кормить. И уже через несколько минут ко мне подошёл полицейский, со словами, что так делать нельзя и что, собственно, могут последовать наказания.

И после этого я была, если честно, шокирована.

Потому что, вообще, не знала о существовании такого закона.

За неправильный переход дороги – к психоаналитику, за кормление голубей – штраф. Реальные истории белорусских туристов -7

В арабских странах и Индии мужчина не имеет права в общественном месте целовать или обнимать женщину. Также и в Индонезии – за подобные поступки могут посадить в тюрьму. А вот в Канаде с нарушителями разбираются по-своему.

Александр в этой стране три раза перешёл дорогу в неустановленном месте.

Александр Малутин:
Три раза нарушил и, когда уже больше двух раз нарушаешь, то в Канаде вас отправляют на визит к психоаналитику. Где психоаналитик спрашивает такие вопросы, как: была ли у вас уважительная причина нарушить и спешили ли вы, что вас тянет к нарушению общественного порядка?

За неправильный переход дороги – к психоаналитику, за кормление голубей – штраф. Реальные истории белорусских туристов -10

А любителям покурить следует отказаться от этой привычки в общественных местах США и Канады: штраф может достигать трёхсот долларов. В Греции за этот же проступок могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч евро. А в Арабских Эмиратах за курение полицейские имеют право задержать туриста и отправить на несколько суток в тюрьму. Но, если у вас, всё-таки, произошло столкновение с законом в другой стране, то не паникуйте, а следуйте указаниям юриста.

Лариса Мершкова:
Турист должен связаться с представителем либо дипломатического представительства, либо консульского учреждения, проинформировать, какая ситуация произошла. Также у него имеются контактные телефоны самого турагентства или туроператора, с которым заключён договор, он также должен связаться.

И, соответственно, по возможности, данные учреждения будут оказывать ему правовую помощь.

Как видим, отправляясь в путешествие, не стоит надеяться лишь на своего туроператора или снисходительность стражей правопорядка. Если хотите, чтобы ваш отдых не был похож на триллер, то подготовьтесь к нему заранее: будьте в курсе законов выбранной страны, уважайте их и соблюдайте.

# Туризм # общество

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