За неправильный переход дороги – к психоаналитику, за кормление голубей – штраф. Реальные истории белорусских туристов

Незнание не освобождает от ответственности. Поцеловался на вокзале во Франции, покормил голубей в Италии или пожевал жвачку в Сингапуре? Отвечать придётся по всей строгости закона. Ведь нарушение некоторых правил в других странах грозит туристу выговором, немалым штрафом или даже тюрьмой.

Лариса Мершкова, юрист:

Туроператоры, турагенты, при заключении договора об оказании туристических услуг, обязаны проинформировать туриста об обычаях, обрядах, религии страны пребывания, куда направляется турист. О необходимости соблюдения каких-то местных законов, обрядах, также проинформировать о святынях, материальных историко-культурных ценностях этой страны. Выдать памятку туристу. Вероника путешествует уже давно: объездила около десяти стран и о памятке туристу слышит впервые.

Ни о каких законах турагенты никогда не предупреждали, признаётся девушка. Сейчас историю своего зарубежного нарушения Вероника вспоминает со смехом, но год назад эмоции были совсем другими, хоть и получилось отделаться лишь лёгким испугом. Вероника Гилевич:

Я была в Венеции, и у них там есть центральная площадь, на которой очень большое количество голубей. Которых, собственно, я и принялась сразу же кормить. И уже через несколько минут ко мне подошёл полицейский, со словами, что так делать нельзя и что, собственно, могут последовать наказания. И после этого я была, если честно, шокирована. Потому что, вообще, не знала о существовании такого закона.

В арабских странах и Индии мужчина не имеет права в общественном месте целовать или обнимать женщину. Также и в Индонезии – за подобные поступки могут посадить в тюрьму. А вот в Канаде с нарушителями разбираются по-своему. Александр в этой стране три раза перешёл дорогу в неустановленном месте. Александр Малутин:

Три раза нарушил и, когда уже больше двух раз нарушаешь, то в Канаде вас отправляют на визит к психоаналитику. Где психоаналитик спрашивает такие вопросы, как: была ли у вас уважительная причина нарушить и спешили ли вы, что вас тянет к нарушению общественного порядка?