Режиссёр из США Дарья Жук: «Много странных вопросов получаешь, как человек из Восточной Европы»

Дарья Жук, режиссёр, сценарист в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вас белорусский кинолюбитель может знать, наверное, по короткометражному фильму «Настоящая американка». Это фильм, кстати, получил какую-то престижную премию на кинофестивале в Нью-Йорке.

Дарья Жук, режиссёр, сценарист:

Да. «Женщины в кино». Женский фильм. Подозрительный приз, на самом деле, но я была рада. Сомнительный немножко. Почему «Лучший женский фильм»? Ну, вообще, мне его дали за особый взгляд, поэтому, когда мне сказали, что это что-то такое особенное, чего никогда раньше не видели.

Они не могут понять, что это, но им очень интересно.

Насколько я понимаю, уникальная история девушки из Восточной Европы, может там, вообще, как бы, из Беларуси, которая по обмену оказывается в американской семье. И там у неё день рождения, и вот во время этого дня рождения она попадает в ряд нелепых историй. Вы так умело зашифровали свою продукцию, что её нельзя где-то пиратским способом посмотреть. Я увидел только небольшой эпизод. Эпизод такой увлекательный. Значит, семья приносит какой-то подарок девушке, и женщина вот в этой семье, глядя на неё, а у неё такие сандалики, носочки, и она говорит: «А что, у вас не бреют ноги?» Я хотел спросить: Вы это из личного опыта придумали?

Дарья Жук:

Из личного.

То есть, Вы тоже получили такой вопрос?

Дарья Жук:

Да, я получала такие вопросы. И разные другие вопросы, как человек из Восточной Европы. Много разных странных вопросов получаешь, в том числе, и этот тоже. Мне хотелось этим фильмом показать, как они относятся к нам, какой-то отдалённый у них образ.

Они, на самом деле, не считают, что мы есть они.

Это, как раз, фильм об этом. И о том, что эта девушка совсем не жертва. То есть, они привыкли, мы привыкли думать: вот это – мигрант, какая-то бедная мексиканская девочка. А она оказывается какой-то такой вот революционеркой, на самом деле. Вот мне хотелось такой образ создать – что она восстаёт против этого, против их каких-то культурных ценностей тоже.