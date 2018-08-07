Узнать за три минуты Беларусь предлагают в Австралии

Новости Беларуси. В Австралии предлагают узнать ближе столицу Беларуси всего за три минуты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Краткий путеводитель по Минску – для путешественников опубликован на крупнейшем туристическом портале континента после введения безвиза для иностранцев. Статья под названием «Трехминутный гид» рассказывает о достопримечательностях города и дает советы: где переночевать, познакомиться с кухней и весело провести время.