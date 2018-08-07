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Узнать за три минуты Беларусь предлагают в Австралии

07 августа 2018 17:21
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Новости Беларуси. В Австралии предлагают узнать ближе столицу Беларуси всего за три минуты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Узнать за три минуты Беларусь предлагают в Австралии-1

Краткий путеводитель по Минску – для путешественников опубликован на крупнейшем туристическом портале континента после введения безвиза для иностранцев. Статья под названием «Трехминутный гид» рассказывает о достопримечательностях города и дает советы: где переночевать, познакомиться с кухней и весело провести время.

Узнать за три минуты Беларусь предлагают в Австралии-4


Автор делится впечатлениями о Музее истории Великой Отечественной и «Страны мини». В списки обязательных пунктов для посещения – Большой театр оперы и балета, Октябрьская площадь, колесо обозрения в парке Горького и Комаровский рынок.

# Туризм # общество # Фотофакт

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