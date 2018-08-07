Узнать за три минуты Беларусь предлагают в Австралии

Новости Беларуси. В Австралии предлагают узнать ближе столицу Беларуси всего за три минуты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Австралии предлагают узнать ближе столицу Беларуси всего за три минуты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Краткий путеводитель по Минску – для путешественников опубликован на крупнейшем туристическом портале континента после введения безвиза для иностранцев. Статья под названием «Трехминутный гид» рассказывает о достопримечательностях города и дает советы: где переночевать, познакомиться с кухней и весело провести время.
Автор делится впечатлениями о Музее истории Великой Отечественной и «Страны мини». В списки обязательных пунктов для посещения – Большой театр оперы и балета, Октябрьская площадь, колесо обозрения в парке Горького и Комаровский рынок.