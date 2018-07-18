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Три малыша упали с высоты второго этажа в Узденском районе

18 июля 2018 19:26
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Новости Беларуси. Остались без присмотра. Трое детей выпали из окна частного дома на Узденщине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор?

Три малыша упали с высоты второго этажа в Узденском районе-1

Как выяснили следователи, соседские мальчишки 5-ти и 6-ти лет играли в гостях у двухлетней девочки. Взрослых рядом с ними не было. В один момент во время игры малыши подставили стул, забрались на подоконник, открыли раму и оперлись о москитные сетки.

Три малыша упали с высоты второго этажа в Узденском районе-4

Сеть не выдержала и упала вместе с детьми. Они упали с высоты второго этажа - а это более 5,5 метров - и получили различные травмы и переломы.

Три малыша упали с высоты второго этажа в Узденском районе-7

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:
Установлено, что семьи, в которых воспитываются и проживают дети, характеризуются положительно. В социально-опасном положении не находятся. Хотелось бы обратить внимание взрослых быть более внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра одних в комнате с приоткрытым окном. Также в квартирах, где воспитываются малолетние дети, необходимо, чтобы окна были оборудованы специальными креплениями, фиксаторами, чтобы дети самостоятельно не смогли их открыть.

Три малыша упали с высоты второго этажа в Узденском районе-10

Сейчас пострадавшие дети находятся в больнице под наблюдением врачей. Обстоятельства происшествия выясняются, ведется работа со свидетелями и родителями.

Три малыша упали с высоты второго этажа в Узденском районе-13

# Несчастный случай # происшествия # Татьяна Белоног # Фотофакт

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