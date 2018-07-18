Три малыша упали с высоты второго этажа в Узденском районе

Новости Беларуси. Остались без присмотра. Трое детей выпали из окна частного дома на Узденщине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор?

Как выяснили следователи, соседские мальчишки 5-ти и 6-ти лет играли в гостях у двухлетней девочки. Взрослых рядом с ними не было. В один момент во время игры малыши подставили стул, забрались на подоконник, открыли раму и оперлись о москитные сетки.

Сеть не выдержала и упала вместе с детьми. Они упали с высоты второго этажа - а это более 5,5 метров - и получили различные травмы и переломы.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:

Установлено, что семьи, в которых воспитываются и проживают дети, характеризуются положительно. В социально-опасном положении не находятся. Хотелось бы обратить внимание взрослых быть более внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра одних в комнате с приоткрытым окном. Также в квартирах, где воспитываются малолетние дети, необходимо, чтобы окна были оборудованы специальными креплениями, фиксаторами, чтобы дети самостоятельно не смогли их открыть.