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Евгений Королёк занял третье место на 8-м этапе велогонки «Дружба народов Северного Кавказа»

11 сентября 2025 18:36
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Евгений Королек замкнул тройку сильнейших на восьмом этапе 33-й многодневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа». Соревнования имеют статус чемпионата России, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

11 сентября спортсмены преодолели маршрут протяженностью без малого 120 километров по дороге из Архыза в Черкесск. Лучший результат продемонстрировал титулованный россиянин – Мамыр Сташ. Третьим к финишу пришел представитель клуба «Минск». Ранее Королек одержал победу на втором этапе, завоевал серебро – на пятом, а также показал третье время на старте соревнований. Всего гонщики проедут 1 945 километров по территории шести регионов. Победителя узнаем в сентябре. Напомним, за награды ведут борьбу велосипедисты из четырех стран.

# Велоспорт

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