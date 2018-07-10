«Он просто высунулся ногами вперед и повис на оконной раме». ЧП с 5-летним мальчиком попало на видео

Новости Беларуси. Инцидент произошел накануне вечером. Повисшего на карнизе ребенка вовремя заметили жильцы соседних домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашем распоряжении оказались эксклюзивные кадры с места ЧП. В считанные секунды людям удалось спланировать настоящую операцию по спасению малыша. Жительница одной из квартир подала одеяло, а несколько мужчин удерживали его, чтобы смягчить удар. Подушка безопасности сработала не до конца. Одеяло порвалось. Ребенок получил травмы, но по словам врачей его жизни сейчас ничего не угрожает.

Александр Свирский, заведующий отделом РНПЦ детской хирургии:

У него есть гематомы и ушибы внутренних органов, есть закрытая черепно-мозговая травма. Переломов и других повреждений внутренних органов, которые бы требовали вмешательства хирургического, не выявлено. Это очень граммотное правильное решение, которое было принято соседями. Мы видим, что на сегодняшний день жизнь ребенка спасена, он находится в медицинском стационаре.