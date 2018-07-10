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«Он просто высунулся ногами вперед и повис на оконной раме». ЧП с 5-летним мальчиком попало на видео

10 июля 2018 15:49
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Новости Беларуси. Инцидент произошел накануне вечером. Повисшего на карнизе ребенка вовремя заметили жильцы соседних домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Он просто высунулся ногами вперед и повис на оконной раме». ЧП с 5-летним мальчиком попало на видео-1

В нашем распоряжении оказались эксклюзивные кадры с места ЧП. В считанные секунды людям удалось спланировать настоящую операцию по спасению малыша. Жительница одной из квартир подала одеяло, а несколько мужчин удерживали его, чтобы смягчить удар. Подушка безопасности сработала не до конца. Одеяло порвалось. Ребенок получил травмы, но по словам врачей его жизни сейчас ничего не угрожает.

«Он просто высунулся ногами вперед и повис на оконной раме». ЧП с 5-летним мальчиком попало на видео-4

Александр Свирский, заведующий отделом РНПЦ детской хирургии:
У него есть гематомы и ушибы внутренних органов, есть закрытая черепно-мозговая травма. Переломов и других повреждений внутренних органов, которые бы требовали вмешательства хирургического, не выявлено. Это очень граммотное правильное решение, которое было принято соседями. Мы видим, что на сегодняшний день жизнь ребенка спасена, он находится в медицинском стационаре.

«Он просто высунулся ногами вперед и повис на оконной раме». ЧП с 5-летним мальчиком попало на видео-7

Дмитрий Ашуркевич, очевидец, врач-хирург:
Он просто высунулся не лицом вперед, а ногами вперед и повис на оконной раме. Мы с соседом заметили, что ситуация выходит из под контроля, бросились бежать, не имея при себе никаких средств для того, чтобы словить ребенка просто стоять уже было невозможно.

# Падение с высоты # происшествия # Александр Свирский # Дмитрий Ашуркевич # Фотофакт

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