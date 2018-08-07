«Человек к собаке быстро привыкает, а тут – девушка»: спросили у столичного ловеласа, что он чувствует, когда берет деньги у женщин

Новости Беларуси. Героиня этой непростой амурно-финансовой истории в программе «Добро пожаловаться» утверждает: на своём опыте убедилась – любовь зла. И почему в погоне за счастьем так важно не терять голову? Неожиданно для себя обо всём этом узнала Анна Пашкевич. Реальная история, только имена мы изменили, чтобы никого не обидеть.

Анна Пашкевич, минчанка:

6 октября на нижнем уровне торгового центра «Столица» в кафе «Гараж» подошёл ко мне мужчина, кавказская внешность, представился Денисом, военным лётчиком. Был очень активен и предложил совместное проживание. Он сказал, что я ему очень сильно понравилась, что он влюблён и поэтому он не видит жизни, смысла своей жизни, без меня, и всегда в последующем называл меня «Моя жизнь». Мастер разговорного жанра решительно атаковал сердце белорусской бизнес-вумен: по словам Анны, постоянно держал за руку, заглядывал в глаза и с придыханием сочинял дифирамбы. Был щедр на посулы, но скуп на финансы. А вскоре доказал, что его любовь дорогого стоит. Анна Пашкевич:

Занимал деньги под разные цели, просил ему купить куртку. Говорил, что он один в стране, бедный, несчастный. Поэтому, пожалуйста, помоги, займи деньги, я тебе отдам. Сначала была куртка. После куртки он попросил занять ему деньги на айфон. Поток переводов любви в условных единицах иссяк – развернулась на 180 градусов ситуация в отношениях. Любовь прошла – долги остались. Бесценный опыт обошёлся в 4,5 тысячи долларов.

Спустя 10 месяцев страсти не утихают.

Елена Свиридова, официальный представитель Центрального РУВД г. Минска:

В районное управление РУВД обратилась гражданка РБ с просьбой об оказании помощи в возврате денежных средств, переданных ей своему сожителю.

Сотрудниками милиции была проведена проверка, были взяты объяснения и у гражданки. Она сообщила, что до настоящего момента основную часть денежных средств он ей не вернул.

В своей женской печали Анна сегодня не одна. Долговые обязательства у мужчины с хронической пустотой в кармане имеются как минимум перед ещё одной минчанкой. Анастасии Скоробан «Мюнхгаузен» задолжал ей более 30 тысяч долларов. Несмотря на то что в возбуждении уголовного дела по статье мошенничество сотрудники правоохранительных органов отказали, девушки сдаваться не намерены. Анна Пашкевич: Методом подбора он завладел моей картой рассрочки «Халва», на которой хранилось 3520 белорусских рублей, из которых он методом подбора пин-кода завладел и купил золотые изделия, которые в последующем сдал в Ломбард.

А это уже вполне реальная перспектива. Долгосрочная, в виде 212 статьи уголовного кодекса Республики Беларусь.

Елена Удовикова, юрист:

Если лицо завладевает картой с имеющимися на балансе кредитными денежными средствами путем злоупотребления доверием или в результате хищения усматривается состав преступления. Лицо, которое противоправно безвозмездно завладело имуществом потерпевшего путём изменения информации, обрабатываемой в компьютерной системе, будет привлечено к уголовной ответственности по ст. 212 УК РБ,

санкцией которой предусмотрено наказание в том числе и в виде лишения свободы. 2016 год. Суд Советского района Гомеля приговорил к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима гастролёра из Грузии, который обманом получил от гомельчанок 8 тысяч долларов. 2017 год. Минск. 30-летний россиянин зарабатывал на доверчивых белорусках. 12 эпизодов и ловеласу предъявлено обвинение по статье 209 («Мошенничество»). Весна 2018. На горячую «линию» телеканала обращается минчанка с сообщением – столичный «Фигаро» оставил без денег и без квартиры. Но после своей минуты славы в студии телеканала изыскал возможности и вернул экс-судьбинушке 25 тысяч долларов. Столичный сердцеед задолжал бывшей 25 тысяч долларов

Психологи подчёркивают, чтобы не попасть в призрачное облако брачно-мрачного обмана, смотрите на человека широко открытыми глазами, отбросив иллюзии.

Виталий Семак, психотерапевт:

Профессиональный мошенник ведет себя так, что обходит все эти сомнения, ведет себя так, чтобы у вас не возникло ощущение, что что-то не так.

Жертвой мошенника становятся люди, которые потенциально хотят что-то получить быстро, по мановению волшебной палочки. Они склонны к этому сказочному мышлению.

Но какими ориентирами руководствуется герой нашего времени и когда вернёт деньги? На встречу с корреспондентом СТВ немного опаздывает, заметно волнуется, но вскоре отмечает: у Анны просто разбито сердце, а это страшно.

Беседа Ольги Пискаревой (СТВ) с бывшим сожителем героини сюжета:

- Вы читали произведение Ги де Мопассан «Милый друг»? Не ассоциируете ли себя с главным героем?

- Нет.

- Почему же?

- Тот герой книжки, а я герой жизни.

- Что чувствует мужчина, который берет у девушки деньги?

- Я не знаю, что он чувствует.

- А где работаете?

- Нигде.

- Это правда, что Вы – военный лётчик?

- Нет. Я готов отдать деньги ей, которые она просит, лишь бы она забыла обо мне и начала жить своей жизнью, а не моей.

- Любили её? Что чувствовали к ней?

- Нет. Привязанность была. Я такой человек, привязываюсь быстро. Человек к собаке быстро привыкает, а тут – девушка.