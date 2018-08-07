«Человек к собаке быстро привыкает, а тут – девушка»: спросили у столичного ловеласа, что он чувствует, когда берет деньги у женщин
Новости Беларуси. Героиня этой непростой амурно-финансовой истории в программе «Добро пожаловаться» утверждает: на своём опыте убедилась – любовь зла. И почему в погоне за счастьем так важно не терять голову? Неожиданно для себя обо всём этом узнала Анна Пашкевич. Реальная история, только имена мы изменили, чтобы никого не обидеть.
Анна Пашкевич, минчанка:
6 октября на нижнем уровне торгового центра «Столица» в кафе «Гараж» подошёл ко мне мужчина, кавказская внешность, представился Денисом, военным лётчиком.
Был очень активен и предложил совместное проживание.
Он сказал, что я ему очень сильно понравилась, что он влюблён и поэтому он не видит жизни, смысла своей жизни, без меня, и всегда в последующем называл меня «Моя жизнь».
Мастер разговорного жанра решительно атаковал сердце белорусской бизнес-вумен: по словам Анны, постоянно держал за руку, заглядывал в глаза и с придыханием сочинял дифирамбы. Был щедр на посулы, но скуп на финансы.
А вскоре доказал, что его любовь дорогого стоит.
Анна Пашкевич:
Занимал деньги под разные цели, просил ему купить куртку. Говорил, что он один в стране, бедный, несчастный. Поэтому, пожалуйста, помоги, займи деньги, я тебе отдам. Сначала была куртка. После куртки он попросил занять ему деньги на айфон.
Поток переводов любви в условных единицах иссяк – развернулась на 180 градусов ситуация в отношениях. Любовь прошла – долги остались.
Бесценный опыт обошёлся в 4,5 тысячи долларов.
Спустя 10 месяцев страсти не утихают.
Елена Свиридова, официальный представитель Центрального РУВД г. Минска:
В районное управление РУВД обратилась гражданка РБ с просьбой об оказании помощи в возврате денежных средств, переданных ей своему сожителю.
Сотрудниками милиции была проведена проверка, были взяты объяснения и у гражданки. Она сообщила, что до настоящего момента основную часть денежных средств он ей не вернул.
В своей женской печали Анна сегодня не одна.
Долговые обязательства у мужчины с хронической пустотой в кармане имеются как минимум перед ещё одной минчанкой. Анастасии Скоробан «Мюнхгаузен» задолжал ей более 30 тысяч долларов. Несмотря на то что в возбуждении уголовного дела по статье мошенничество сотрудники правоохранительных органов отказали, девушки сдаваться не намерены.
Анна Пашкевич:
Методом подбора он завладел моей картой рассрочки «Халва»,
на которой хранилось 3520 белорусских рублей, из которых он методом подбора пин-кода завладел и купил золотые изделия, которые в последующем сдал в Ломбард.
А это уже вполне реальная перспектива. Долгосрочная, в виде 212 статьи уголовного кодекса Республики Беларусь.
Елена Удовикова, юрист:
Если лицо завладевает картой с имеющимися на балансе кредитными денежными средствами путем злоупотребления доверием или в результате хищения усматривается состав преступления. Лицо, которое противоправно безвозмездно завладело имуществом потерпевшего путём изменения информации, обрабатываемой в компьютерной системе, будет привлечено к уголовной ответственности по ст. 212 УК РБ,
санкцией которой предусмотрено наказание в том числе и в виде лишения свободы.
2016 год. Суд Советского района Гомеля приговорил к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима гастролёра из Грузии, который обманом получил от гомельчанок 8 тысяч долларов.
2017 год. Минск. 30-летний россиянин зарабатывал на доверчивых белорусках. 12 эпизодов и ловеласу предъявлено обвинение по статье 209 («Мошенничество»).
Весна 2018. На горячую «линию» телеканала обращается минчанка с сообщением – столичный «Фигаро» оставил без денег и без квартиры. Но после своей минуты славы в студии телеканала изыскал возможности и вернул экс-судьбинушке 25 тысяч долларов.
Столичный сердцеед задолжал бывшей 25 тысяч долларов
Психологи подчёркивают, чтобы не попасть в призрачное облако брачно-мрачного обмана, смотрите на человека широко открытыми глазами, отбросив иллюзии.
Виталий Семак, психотерапевт:
Профессиональный мошенник ведет себя так, что обходит все эти сомнения, ведет себя так, чтобы у вас не возникло ощущение, что что-то не так.
Жертвой мошенника становятся люди, которые потенциально хотят что-то получить быстро,
по мановению волшебной палочки. Они склонны к этому сказочному мышлению.
Но какими ориентирами руководствуется герой нашего времени и когда вернёт деньги? На встречу с корреспондентом СТВ немного опаздывает, заметно волнуется, но вскоре отмечает: у Анны просто разбито сердце, а это страшно.
Беседа Ольги Пискаревой (СТВ) с бывшим сожителем героини сюжета:
- Вы читали произведение Ги де Мопассан «Милый друг»? Не ассоциируете ли себя с главным героем?
- Нет.
- Почему же?
- Тот герой книжки, а я герой жизни.
- Что чувствует мужчина, который берет у девушки деньги?
- Я не знаю, что он чувствует.
- А где работаете?
- Нигде.
- Это правда, что Вы – военный лётчик?
- Нет. Я готов отдать деньги ей, которые она просит, лишь бы она забыла обо мне и начала жить своей жизнью, а не моей.
- Любили её? Что чувствовали к ней?
- Нет. Привязанность была. Я такой человек, привязываюсь быстро. Человек к собаке быстро привыкает, а тут – девушка.
Душевные страдания и материальные потери. Любовь, ложь и деньги. Кто в ситуации на лицо красавец, а в душе чудовище – порой и не разберёшь.
Ясно одно – закон бумеранга никто не отменял.
А потому совершенно точно не стоит забывать, что играя на чувствах других, однажды можно проиграть абсолютно всё.