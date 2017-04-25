«Снять фильм сложнее, чем поступить в Гарвард»: режиссёр Дарья Жук в программе «Простые вопросы»

Дарья Жук, режиссёр, сценарист в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
«Даже хотела снять его в фильме». Режиссёр из США Дарья Жук о самолёте около минской школы
Режиссёр из США Дарья Жук: «Много странных вопросов получаешь, как человек из Восточной Европы»
«У него не может быть американского конца – у нас не всегда индивидуум побеждает». Дарья Жук о фильме «Хрусталь»
«Брат» прекрасен, но не обо мне». Режиссёр из США Дарья Жук о фильмах про 90-ые
Минск = Upstate New York. Что думают о столице Беларуси американцы?