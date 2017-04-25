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«Снять фильм сложнее, чем поступить в Гарвард»: режиссёр Дарья Жук в программе «Простые вопросы»

25 апреля 2017 19:57
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Дарья Жук, режиссёр, сценарист в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

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# Культура # Кино # Дарья Жук

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