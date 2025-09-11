5-часовые переговоры во Дворце Независимости! Что Лукашенко обсуждал со спецпосланником США?

И о деталях встречи Александра Лукашенко с представителем президента США Джоном Коулом. Длительность, а это около 5 часов, и тональность переговоров, безусловно, подтверждение того, что диалог Минска и Вашингтона продолжается и, что важно, это диалог в конструктивном русле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь важно подчеркнуть системность и последовательность шагов. Прошлая такая встреча состоялась в июне. Важным моментом стал недавний диалог на высшем политическом уровне – телефонный разговор глав государств в день саммита на Аляске. И вот, наконец, очередной раунд – минский. «Штаты очень хотят нормализовать отношения с Минском», – это подчеркнул Джон Коул на встрече с белорусским лидером. И это не пустые слова. Здесь же озвучено решение Вашингтона о немедленном снятии санкций с авиакомпании «Белавиа». Кроме того, представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон хотел бы вернуть в Минск американское посольство. При этом Беларусь и Штаты могли бы немало сделать и в экономике – заинтересованность Минска в этом подтвердил Александр Лукашенко. Наш Президент также получил от Дональда Трампа позитивное послание. Что в письме и каким видится ближайшее будущее отношений Минска и Вашингтона – репортаж Алены Сыровой.

Визиты американских делегаций в Минск в последнее время все более публичные, итоги очередных раундов переговоров все более осязаемы, и намерения о нормализации отношений Минска и Вашингтона, похоже, выходят за рамки только слов. Хотя формулировки, как известно, в дипломатии имеют немалое значение. Принимая с докладом участника белорусско-американских переговоров, постпреда нашей страны в ООН Валентина Рыбакова, Александр Лукашенко прямо так и сказал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пригласил вас, чтобы мы из этого комплекса вопросов еще раз однозначно определили те направления, по которым нам предстоит работать. Но поскольку вы там на острие, думаю, что вы прежде всего должны знать, понимать, в каком направлении действовать. То, что происходит в целом, вы вчера переводили на этих переговорах очень длинных, долгих. Вы владеете обстановкой, но я хотел бы еще раз подчеркнуть основные направления, по которым мы должны двигаться. Прежде всего, я прошу передать Дональду и первой леди Соединенных Штатов Америки за те поздравления, которые они направили в мой адрес, и пожелания. Мы понимаем, умеем читать между строк, мы очень ценим это послание Дональда Трампа. Когда появится посольство США в Минске – рассказал Коул. Речь о письме, которое Дональд Трамп через своего соратника и посланника передал Александру Лукашенко. Джон Коул по просьбе Президента США – снова в Минске. Читайте по теме: Трамп с супругой передали письмо Президенту Беларуси. Трамп передал в подарок Лукашенко запонки, на которых изображен Белый дом Соединенные Штаты официально сняли санкции с «Белавиа» – Коул

Запонки, подпись... Как только детали этих пятичасовых переговоров стали появляться в СМИ, тут же стали появляться и догадки о целях визита Джона Коула в Минск. Впрочем, ни он, ни Президент Беларуси этого тоже не скрывали – это диалог о нормализации двусторонних отношений, и затрагивает он различные сферы наших интересов, включая экономические. «Мы здесь ничего не прячем» – Лукашенко обозначил темы белорусско-американских переговоров. Конечно, здесь играет роль и личностный фактор, Джон Коул с нескрываемым удовлетворением отмечает легкость во взаимодействии с Александром Лукашенко.

Джон Коул, заместитель спецпредставителя Президента США:

У меня сложились прекрасные личные отношения с Президентом Беларуси. Мы шутим, позволяем себе шутить. И еще раз повторяю, что мы готовы сделать все для того, чтобы нормализовать отношения, расхождения решать по мере необходимости, но не вытаскивать это все на поверхность.

Сам Александр Лукашенко, комментируя переговоры еще после предыдущего раза, акцентировал: мы настроены исключительно на конструктив, прекрасно понимаем интересы друг друга, никто не обольщается. Неизменна наша позиция и сейчас. Александр Лукашенко:

То, что они начали снимать санкции с нас, американцы, спасибо им за это. Нам будет легче работать. Это тоже очень важно, и это не основное направление нашей работы, но оно существует. Оно довлеет над экономикой, а экономика – это жизнь людей. Поэтому ряд вопросов, которые мы должны систематизировать с тобой, обсудить и действовать. Целью номер один мы считаем стабилизацию ситуации в регионе. Установление мира на украинской земле. И усилия Дональда Трампа в этом направлении трудно переоценить. Лукашенко: главная наша задача – встать рядом с Трампом и помогать ему в миссии по установлению мира.

И вот эти события вокруг нашей страны беспокоят нас куда больше кривотолков, которые, несомненно, будут вокруг Беларуси. Впрочем, и нынешний хозяин Белого дома это очень хорошо понимает, о чем лично и сказал Александру Лукашенко во время телефонного разговора. Помните, да? Лукашенко поделился подробностями беседы с лидером США.