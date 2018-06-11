11-летний мальчик упал с балкона пятого этажа в Витебске. Ребёнок скончался в реанимации

Новости Беларуси. 11-летний ребенок в Витебске упал с балкона многоэтажного дома.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Витебского облисполкома Виталия Сапроненко. Днем 11 июня очевидцы сообщили, что на техническом балконе пятого этажа висит мальчик.

К моменту приезда специальных служб ребенок лежал на козырьке подъезда. Несовершеннолетнего доставили в реанимацию. Мальчик умер.

Виталий Сапроненко напомнил об опасности, которую таит в себе высота, и о том, чтобы родители рассказывали об этом своим детям.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

В начале июня житель Лиды менял оконные рамы и упал с четвертого этажа.