Прямой эфир

11-летний мальчик упал с балкона пятого этажа в Витебске. Ребёнок скончался в реанимации

11 июня 2018 15:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 11-летний ребенок в Витебске упал с балкона многоэтажного дома.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Витебского облисполкома Виталия Сапроненко. Днем 11 июня очевидцы сообщили, что на техническом балконе пятого этажа висит мальчик.

К моменту приезда специальных служб ребенок лежал на козырьке подъезда. Несовершеннолетнего доставили в реанимацию. Мальчик умер.

Виталий Сапроненко напомнил об опасности, которую таит в себе высота, и о том, чтобы родители рассказывали об этом своим детям.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

В начале июня житель Лиды менял оконные рамы и упал с четвертого этажа.

Мужчина погиб – здесь подробнее.

# Падение с высоты # происшествия # Сапроненко Виталий

Другие новости рубрики

Все новости
Сотрудники МЧС за выходные 24 раза тушили пожары. В Минской области запрещено посещать лесные массивы
11 июня 2018 14:57

Сотрудники МЧС за выходные 24 раза тушили пожары. В Минской области запрещено посещать лесные массивы

В Кировском районе задержан подозреваемый в убийстве 19-летней девушки. Ему 17 лет
11 июня 2018 13:14

В Кировском районе задержан подозреваемый в убийстве 19-летней девушки. Ему 17 лет

4-летний ребёнок выпал из окна третьего этажа в Ганцевичах. Мальчик в реанимации
11 июня 2018 12:30

4-летний ребёнок выпал из окна третьего этажа в Ганцевичах. Мальчик в реанимации