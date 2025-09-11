Определились финалисты международного турнира по современному пятиборью «Кубок Леднёва»

Сегодня определились финалисты международного турнира по современному пятиборью «Кубок Леднева», рассказали в программе «СТВ-Спорт». Победителей узнаем уже в пятницу, 12 сентября. За награды продолжают борьбу 14 наших атлетов.

Максим Марук – действующий чемпион Беларуси. Этот сезон для него складывается довольно успешно, в активе нашего спортсмена серебро этапа Кубка Леднева, и поэтому он один из главных претендентов на награды. Марук в заключительном виде – лазер-ране – с явным преимуществом вырвался вперед и финишировал первым.

Максим Марук, финалист турнира:

Силы есть еще, но уже остается слишком маленький запас, резерв. В любом случае боевая готовность присутствует, сегодня размялись, было достаточно тяжеловато, на то он и полуфинал, чтобы выйти и почувствовать себя.

Теперь главное – концентрация, ведь в лазер-ране можно заработать и штрафное время. Если в момент стрельбы, после проведения выстрела, атлет не коснется оружием стола, его накажут простоем в 10 секунд. На минском турнире даже маститые специалисты отмечают высокую конкуренцию.