Определились финалисты международного турнира по современному пятиборью «Кубок Леднёва»
Сегодня определились финалисты международного турнира по современному пятиборью «Кубок Леднева», рассказали в программе «СТВ-Спорт». Победителей узнаем уже в пятницу, 12 сентября. За награды продолжают борьбу 14 наших атлетов.
Подробности у Юлии Силипицкой.
Максим Марук – действующий чемпион Беларуси. Этот сезон для него складывается довольно успешно, в активе нашего спортсмена серебро этапа Кубка Леднева, и поэтому он один из главных претендентов на награды. Марук в заключительном виде – лазер-ране – с явным преимуществом вырвался вперед и финишировал первым.
Максим Марук, финалист турнира:
Силы есть еще, но уже остается слишком маленький запас, резерв. В любом случае боевая готовность присутствует, сегодня размялись, было достаточно тяжеловато, на то он и полуфинал, чтобы выйти и почувствовать себя.
Теперь главное – концентрация, ведь в лазер-ране можно заработать и штрафное время. Если в момент стрельбы, после проведения выстрела, атлет не коснется оружием стола, его накажут простоем в 10 секунд. На минском турнире даже маститые специалисты отмечают высокую конкуренцию.
Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:
Идет яркая борьба. У ребят сегодня один очень сильный спортсмен не попал в финал, это тоже такой момент... Но и со стороны Беларуси тоже не обошлось без потерь. У нас молодой перспективный атлет, который в своем полуфинале с лучшим временем прошел, тоже не попал. Борьба настоящая, яркая, и финал ожидается интригующий.
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